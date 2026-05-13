Trung Quốc kỳ vọng Pakistan tiếp tục hòa giải vấn đề eo biển Hormuz

Thứ Tư, 10:04, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ hy vọng Pakistan tiếp tục phát huy vai trò trung gian, thúc đẩy giải quyết vấn đề mở cửa eo biển Hormuz và góp phần khôi phục hòa bình khu vực.

Tối 12/5, ông Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar, bàn nhiều vấn đề, trong đó có eo biển Hormuz, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

trung quoc ky vong pakistan tiep tuc hoa giai van de eo bien hormuz hinh anh 1
Eo biển Hormuz nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters.

Tại cuộc điện đàm, ông tái khẳng định lập trường nguyên tắc của Trung Quốc, đồng thời đánh giá cao vai trò của Pakistan trong việc thúc đẩy đàm phán giữa Mỹ và Iran, cũng như góp phần kéo dài lệnh ngừng bắn tạm thời.

Ông cho rằng, việc giải quyết thỏa đáng vấn đề mở cửa eo biển Hormuz và sớm khôi phục hòa bình khu vực là mong muốn chung của cộng đồng quốc tế. Ông bày tỏ hy vọng Pakistan giữ vững niềm tin, tăng cường nỗ lực hòa giải và tiếp tục đóng góp tích cực vào tiến trình này. Theo ông, Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực trung gian của Pakistan, đồng thời có những đóng góp riêng nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.

Về phía Pakistan, ông Ishaq Dar đã thông tin về tình hình gần đây trong quá trình nước này làm trung gian thúc đẩy tiếp xúc giữa Iran và Mỹ, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp với Bắc Kinh để cùng phát huy vai trò tích cực trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp nhau tại Bắc Kinh ngày 14/5. Giới quan sát cho rằng, ngoài các vấn đề song phương, tình hình Trung Đông, trong đó có vấn đề eo biển Hormuz, nhiều khả năng sẽ là một trong những nội dung được hai bên đề cập trong cuộc gặp lần này.

Cũng trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc và Pakistan sắp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông đề nghị hai bên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, duy trì trao đổi cấp cao, tăng cường liên lạc chiến lược, củng cố tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác thực chất và bảo vệ tốt hơn lợi ích cốt lõi cũng như lợi ích chung của hai nước.

Ông cũng cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động phức tạp, Trung Quốc và Pakistan cần tiếp tục phối hợp tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương, cùng bảo vệ chủ nghĩa đa phương và đóng góp vào tiếng nói vì công bằng, hòa bình và ổn định quốc tế.

trump.jpg

Ông Trump lên đường tới Trung Quốc giữa bế tắc chiến sự Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều 12/5 (theo giờ Washington) đã lên đường tới Bắc Kinh, để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục căng thẳng bởi thương mại, chiến sự Iran và nhiều bất đồng địa chính trị khác. 

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tin liên quan

2 tàu hàng của Mỹ đi qua eo biển Hormuz; UAE cảnh báo khẩn về tên lửa

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ sáng 4/5 cho biết, 2 tàu thương mại mang cờ Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, UAE cảnh báo khẩn về tên lửa Iran sau khi cáo buộc UAV Iran tấn công tàu chở dầu của họ.

Ông Trump: Mỹ đang có “thảo luận rất tích cực” với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/5 cho biết các đại diện của ông “đang có các cuộc thảo luận rất tích cực” với Iran khi hai nước trao đổi các đề xuất hòa bình.

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

