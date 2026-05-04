中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

2 tàu hàng của Mỹ đi qua eo biển Hormuz; UAE cảnh báo khẩn về tên lửa

Thứ Hai, 21:13, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ sáng 4/5 cho biết, 2 tàu thương mại mang cờ Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, UAE cảnh báo khẩn về tên lửa Iran sau khi cáo buộc UAV Iran tấn công tàu chở dầu của họ.

“Lực lượng Mỹ đang tích cực hỗ trợ các nỗ lực khôi phục hoạt động vận chuyển thương mại”, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết trong một đăng tải trên mạng xã hội X.

2 tau hang cua my di qua eo bien hormuz uae canh bao khan ve ten lua hinh anh 1
Một con tàu container tại eo biển Hormuz. Ảnh: AP.

Việc các tàu này đi qua eo biển thành công diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ hướng dẫn các tàu đi qua tuyến đường thủy này huyết mạch, nơi Iran đang cố gắng kiểm soát hoạt động vận chuyển.

Trong khi đó, UAE lần đầu tiên đưa ra cảnh báo tên lửa khẩn cấp kể từ khi bắt đầu thỏa thuận ngừng bắn  Mỹ- Iran.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hôm 4/5 đã đưa ra nhiều cảnh báo khẩn cấp về các mối đe dọa tên lửa tiềm tàng trên khắp đất nước, lần đầu tiên chỉ trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn.

Các cảnh báo đã được đưa ra ở nhiều tiểu vương quốc của UAE, bao gồm Dubai, Sharjah và Ajman. Một cảnh báo an toàn đã được đưa ra ngay sau đó.

Trước đó cũng vào ngày 4/5, UAE đã lên án điều mà họ gọi là “vụ tấn công Iran” nhắm vào một tàu chở dầu thuộc công ty dầu khí nhà nước Abu Dhabi ADNOC khi tàu cố gắng đi qua eo biển Hormuz.

Bộ Ngoại giao UAE cho biết tàu chở dầu của ADNOC đã bị hai máy bay không người lái (UAV) của Iran tấn công khi đang đi qua eo biển, nhưng không có thương vong nào được ghi nhận.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Tàu thương mại Mỹ đi qua eo biển Hormuz UAE xung đột Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump: Mỹ đang có “thảo luận rất tích cực” với Iran
Ông Trump: Mỹ đang có “thảo luận rất tích cực” với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/5 cho biết các đại diện của ông “đang có các cuộc thảo luận rất tích cực” với Iran khi hai nước trao đổi các đề xuất hòa bình.

Ông Trump: Mỹ đang có “thảo luận rất tích cực” với Iran

Ông Trump: Mỹ đang có “thảo luận rất tích cực” với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/5 cho biết các đại diện của ông “đang có các cuộc thảo luận rất tích cực” với Iran khi hai nước trao đổi các đề xuất hòa bình.

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề
60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?
Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?

VOV.VN - Với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran một lần nữa vẫn bế tắc, cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu về khả năng chịu đựng một tình trạng bế tắc kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng bế tắc đó có thể buộc phần còn lại của thế giới phải trả giá đắt cho một cuộc chiến mà họ không lựa chọn.

Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?

Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?

VOV.VN - Với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran một lần nữa vẫn bế tắc, cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu về khả năng chịu đựng một tình trạng bế tắc kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng bế tắc đó có thể buộc phần còn lại của thế giới phải trả giá đắt cho một cuộc chiến mà họ không lựa chọn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ