2 tàu hàng của Mỹ đi qua eo biển Hormuz; UAE cảnh báo khẩn về tên lửa

“Lực lượng Mỹ đang tích cực hỗ trợ các nỗ lực khôi phục hoạt động vận chuyển thương mại”, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết trong một đăng tải trên mạng xã hội X.

Một con tàu container tại eo biển Hormuz. Ảnh: AP.

Việc các tàu này đi qua eo biển thành công diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ hướng dẫn các tàu đi qua tuyến đường thủy này huyết mạch, nơi Iran đang cố gắng kiểm soát hoạt động vận chuyển.

Trong khi đó, UAE lần đầu tiên đưa ra cảnh báo tên lửa khẩn cấp kể từ khi bắt đầu thỏa thuận ngừng bắn Mỹ- Iran.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hôm 4/5 đã đưa ra nhiều cảnh báo khẩn cấp về các mối đe dọa tên lửa tiềm tàng trên khắp đất nước, lần đầu tiên chỉ trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn.

Các cảnh báo đã được đưa ra ở nhiều tiểu vương quốc của UAE, bao gồm Dubai, Sharjah và Ajman. Một cảnh báo an toàn đã được đưa ra ngay sau đó.

Trước đó cũng vào ngày 4/5, UAE đã lên án điều mà họ gọi là “vụ tấn công Iran” nhắm vào một tàu chở dầu thuộc công ty dầu khí nhà nước Abu Dhabi ADNOC khi tàu cố gắng đi qua eo biển Hormuz.

Bộ Ngoại giao UAE cho biết tàu chở dầu của ADNOC đã bị hai máy bay không người lái (UAV) của Iran tấn công khi đang đi qua eo biển, nhưng không có thương vong nào được ghi nhận.