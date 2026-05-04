Ông Trump: Mỹ đang có “thảo luận rất tích cực” với Iran

Trong một đăng tải trên mạng xã hội Truth Social về quan hệ Mỹ - Iran, Tổng thống Trump viết: “Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng các đại diện của tôi đang có các cuộc thảo luận rất tích cực với Iran, và những cuộc thảo luận này có thể dẫn đến điều gì đó rất tích cực cho tất cả mọi người”.

Lại nhen nhóm hy vọng về hòa đàm Mỹ - Iran. Ảnh:VPR.

Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói với CNN trước đó trong ngày rằng “chúng tôi đang đàm phán” khi ông này được hỏi về tình trạng các cuộc thảo luận với Iran.

Những bình luận của nhà lãnh đạo Trump đánh dấu sự thay đổi so với những phát biểu ông đưa ra hôm 2/5 cũng trên Truth Social, trong đó ông nói rằng ông “không thể tưởng tượng” đề xuất mới nhất từ ​​Iran “sẽ được chấp nhận vì họ vẫn chưa phải trả giá đủ lớn cho những gì họ đã làm với nhân loại”.

Giá xăng ở Mỹ đã tăng gần 50% kể từ khi nổ ra cuộc chiến Mỹ - Iran. Theo dữ liệu của AAA, giá trung bình của một gallon xăng thường ở Mỹ hiện ở mức 4,45 USD. Giá xăng đã tăng thêm 35 cent so với một tuần trước và 1,47 USD kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu vào ngày 28/2.