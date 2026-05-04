中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump: Mỹ đang có “thảo luận rất tích cực” với Iran

Thứ Hai, 07:37, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/5 cho biết các đại diện của ông “đang có các cuộc thảo luận rất tích cực” với Iran khi hai nước trao đổi các đề xuất hòa bình.

Trong một đăng tải trên mạng xã hội Truth Social về quan hệ Mỹ - Iran, Tổng thống Trump viết: “Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng các đại diện của tôi đang có các cuộc thảo luận rất tích cực với Iran, và những cuộc thảo luận này có thể dẫn đến điều gì đó rất tích cực cho tất cả mọi người”.

Ong trump my dang co thao luan rat tich cuc voi iran hinh anh 1
Lại nhen nhóm hy vọng về hòa đàm Mỹ - Iran. Ảnh:VPR.

Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói với CNN trước đó trong ngày rằng “chúng tôi đang đàm phán” khi ông này được hỏi về tình trạng các cuộc thảo luận với Iran.

Những bình luận của nhà lãnh đạo Trump đánh dấu sự thay đổi so với những phát biểu ông đưa ra hôm 2/5 cũng trên Truth Social, trong đó ông nói rằng ông “không thể tưởng tượng” đề xuất mới nhất từ ​​Iran “sẽ được chấp nhận vì họ vẫn chưa phải trả giá đủ lớn cho những gì họ đã làm với nhân loại”.

Giá xăng ở Mỹ đã tăng gần 50% kể từ khi nổ ra cuộc chiến Mỹ - Iran. Theo dữ liệu của AAA, giá trung bình của một gallon xăng thường ở Mỹ hiện ở mức 4,45 USD. Giá xăng đã tăng thêm 35 cent so với một tuần trước và 1,47 USD kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu vào ngày 28/2.

co My Iran, ban co Iran My, quoc ky My Iran -reu.jpg

Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?

VOV.VN - Với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran một lần nữa vẫn bế tắc, cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu về khả năng chịu đựng một tình trạng bế tắc kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng bế tắc đó có thể buộc phần còn lại của thế giới phải trả giá đắt cho một cuộc chiến mà họ không lựa chọn.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Tổng thống Trump xung đột Mỹ Iran đàm phán Iran Mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump tiếp tục sụt giảm vì vấn đề Iran và kinh tế
Tỷ lệ ủng hộ ông Trump tiếp tục sụt giảm vì vấn đề Iran và kinh tế

VOV.VN - Tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng lên mức cao kỷ lục, trong bối cảnh sự bất mãn của người dân Mỹ gia tăng đối với cách ông xử lý nhiều vấn đề lớn, từ xung đột với Iran đến tình hình kinh tế trong nước.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump tiếp tục sụt giảm vì vấn đề Iran và kinh tế

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump tiếp tục sụt giảm vì vấn đề Iran và kinh tế

VOV.VN - Tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng lên mức cao kỷ lục, trong bối cảnh sự bất mãn của người dân Mỹ gia tăng đối với cách ông xử lý nhiều vấn đề lớn, từ xung đột với Iran đến tình hình kinh tế trong nước.

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề
60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

Lãnh tụ Iran tỏ thái độ cứng rắn với Washington, gọi căn cứ Mỹ là “hổ giấy”
Lãnh tụ Iran tỏ thái độ cứng rắn với Washington, gọi căn cứ Mỹ là “hổ giấy”

VOV.VN - Ngày 1/5, Lãnh tụ tối cao của Iran - Giáo chủ Mojtaba Khamenei, đã gọi các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực Tây Á là "hổ giấy", nghi ngờ khả năng của các căn cứ này trong tự đảm bảo an ninh cho chính mình khi căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran.

Lãnh tụ Iran tỏ thái độ cứng rắn với Washington, gọi căn cứ Mỹ là “hổ giấy”

Lãnh tụ Iran tỏ thái độ cứng rắn với Washington, gọi căn cứ Mỹ là “hổ giấy”

VOV.VN - Ngày 1/5, Lãnh tụ tối cao của Iran - Giáo chủ Mojtaba Khamenei, đã gọi các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực Tây Á là "hổ giấy", nghi ngờ khả năng của các căn cứ này trong tự đảm bảo an ninh cho chính mình khi căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran.

Ông Trump lách luật Mỹ bằng cách tuyên bố chiến tranh Iran đã chấm dứt?
Ông Trump lách luật Mỹ bằng cách tuyên bố chiến tranh Iran đã chấm dứt?

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 1/5/2026 tuyên bố, một thỏa thuận ngừng bắn đã “chấm dứt” các hành động thù địch chống lại Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ đang tìm cách củng cố lập luận rằng ông không cần sự cho phép của các nhà lập pháp để tiếp tục cuộc xung đột với Iran.

Ông Trump lách luật Mỹ bằng cách tuyên bố chiến tranh Iran đã chấm dứt?

Ông Trump lách luật Mỹ bằng cách tuyên bố chiến tranh Iran đã chấm dứt?

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 1/5/2026 tuyên bố, một thỏa thuận ngừng bắn đã “chấm dứt” các hành động thù địch chống lại Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ đang tìm cách củng cố lập luận rằng ông không cần sự cho phép của các nhà lập pháp để tiếp tục cuộc xung đột với Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ