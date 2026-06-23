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Ông Vương Nghị: Trung Quốc và Ấn Độ cần thúc đẩy hợp tác với tầm nhìn toàn cầu

Thứ Ba, 15:05, 23/06/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 22/6 đã kêu gọi Ấn Độ đặt vấn đề biên giới giữa hai nước ở vị trí phù hợp, tránh để ảnh hưởng đến tổng thể quan hệ song phương, đồng thời trân trọng đà phục hồi và cải thiện quan hệ giữa hai bên.

Phát biểu được ông Vương Nghị đưa ra trong cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval tại thủ đô New Delhi, bên lề Hội nghị Đại diện cấp cao về An ninh Quốc gia các nước BRICS lần thứ 16.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 23/6, ông Vương Nghị cho rằng quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ đã dần thoát khỏi giai đoạn khó khăn nhất và quay trở lại quỹ đạo phục hồi, cải thiện. Là hai nền kinh tế đông dân nhất thế giới, Trung Quốc và Ấn Độ không chỉ cần nhìn nhận quan hệ song phương từ góc độ dài hạn mà còn phải thúc đẩy hợp tác với tầm nhìn toàn cầu.

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Cuộc gặp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết, nhờ nỗ lực chung của hai bên, các hoạt động trao đổi trên nhiều lĩnh vực đã dần được nối lại, hợp tác đang được thúc đẩy một cách có trật tự và tình hình khu vực biên giới nhìn chung duy trì ổn định. Ông nhấn mạnh những kết quả đạt được không dễ dàng có được và cần được trân trọng.

Ông Vương Nghị cũng kêu gọi hai nước tôn trọng các lợi ích cốt lõi của nhau, xử lý thỏa đáng các vấn đề nhạy cảm, đồng thời đặt vấn đề biên giới vào vị trí phù hợp trong tổng thể quan hệ song phương. Bên cạnh đó, ông đề xuất sớm khôi phục các cơ chế tham vấn và đối thoại về biên giới, ngoại giao, kinh tế, tài chính, thực thi pháp luật và giao lưu nhân dân; tăng cường trao đổi cấp cao, mở rộng hợp tác thực chất và thúc đẩy nhận thức đúng đắn giữa người dân hai nước.

Theo phía Trung Quốc, Bắc Kinh và New Delhi cần nhìn nhận nhau là đối tác phát triển thay vì đối thủ cạnh tranh. Ông Vương Nghị cho rằng quan hệ ổn định giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi nước mà còn góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển của châu Á.

Trong khi đó, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ mô tả cuộc gặp là “mang tính xây dựng và hướng tới tương lai”. Hai bên đã rà soát những diễn biến gần đây trong quan hệ song phương và nhất trí rằng quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ đang từng bước tiến tới bình thường hóa.

Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval nhấn mạnh, một mối quan hệ ổn định, có thể dự đoán và mang tính xây dựng sẽ góp phần tăng cường lòng tin cũng như sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. Phía Ấn Độ đánh giá những tiến triển gần đây cho thấy quan hệ song phương đang dần trở lại quỹ đạo bình thường sau nhiều năm căng thẳng.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và New Delhi có dấu hiệu cải thiện rõ rệt kể từ cuối năm 2024. Quan hệ hai nước từng rơi xuống mức thấp nhất sau các cuộc đụng độ biên giới năm 2020. Tuy nhiên, thông qua các vòng đàm phán ngoại giao và quân sự, hai bên đã đạt được đồng thuận về việc rút quân khỏi các khu vực đối đầu, đồng thời nối lại nhiều cơ chế đối thoại.

Lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ cũng đã có cuộc gặp quan trọng bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS vào tháng 10/2024, tạo động lực cho quá trình cải thiện quan hệ. Kể từ đó, hai nước từng bước nối lại đối thoại chính trị, tăng cường trao đổi ngoại giao và thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Giới quan sát nhận định cuộc gặp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị là tín hiệu mới nhất cho thấy hai nước đang nỗ lực duy trì đối thoại thường xuyên, quản lý bất đồng và từng bước khôi phục lòng tin chiến lược sau nhiều năm căng thẳng.

Bích Thuận, Đình Nam/VOV
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