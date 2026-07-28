Trung Quốc phản ứng trước các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

Theo phần trả lời báo chí đăng tải trên trang web chính thức ngày 27/7, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng các cáo buộc của phía Mỹ liên quan đến việc các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc “chưng cất” mô hình tiên tiến và “đánh cắp sở hữu trí tuệ” là hoàn toàn không có căn cứ, nhằm bôi nhọ và áp đặt trừng phạt với doanh nghiệp Trung Quốc.

Trong khi đó, phía Mỹ lại phớt lờ thực tế rằng nhiều mô hình AI của Trung Quốc được công bố gần như đồng thời với các sản phẩm của Mỹ, thậm chí đã đạt trình độ dẫn đầu trong một số lĩnh vực.

Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh: VCG

Bắc Kinh nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo không phải là độc quyền của bất kỳ quốc gia nào. Các doanh nghiệp AI Trung Quốc đã đầu tư lâu dài vào nghiên cứu cơ bản, thúc đẩy kết hợp giữa tự chủ công nghệ và hợp tác mở.

Đáng chú ý, theo phía Trung Quốc, ngay cả nhiều doanh nghiệp Mỹ cũng sử dụng công nghệ “chưng cất” mô hình trong quá trình phát triển AI, trong đó có việc khai thác các mô hình nguồn mở từ Trung Quốc.

Liên quan đến vấn đề thương mại, Trung Quốc cũng phản ứng trước việc Mỹ công bố biện pháp cuối cùng trong cuộc điều tra Mục 301 về “lao động cưỡng bức”, theo đó sẽ áp thuế bổ sung 12,5% đối với hàng hóa Trung Quốc, nằm trong gói trừng phạt áp dụng với 60 nền kinh tế. Bắc Kinh cho rằng đây là hành động mang tính bảo hộ, đồng thời chỉ trích Mỹ “chính trị hóa” vấn đề lao động.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, nước này đã xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ nhằm ngăn chặn và xử lý lao động cưỡng bức, trong khi Mỹ lại chưa phê chuẩn Công ước Lao động cưỡng bức năm 1930, nhưng vẫn thường xuyên sử dụng vấn đề này như một công cụ gây sức ép thương mại.

Bắc Kinh cũng lưu ý, phía Mỹ từng cam kết trong các cuộc tham vấn thương mại rằng mức thuế bổ sung thay thế đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ không vượt quá 20%. Hiện mức áp dụng là 12,5%, trong khi các biện pháp đáp trả của Trung Quốc đối với thuế quan của Mỹ vẫn đang được duy trì.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt các biện pháp thuế quan đơn phương, đồng thời lắng nghe tiếng nói từ cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Bắc Kinh khẳng định sẽ theo dõi chặt chẽ các động thái tiếp theo của Washington và sẵn sàng áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại và công nghệ gia tăng, Trung Quốc cũng bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và duy trì ổn định quan hệ kinh tế - thương mại song phương.