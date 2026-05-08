Trung Quốc phản hồi về vụ tàu chở dầu bị tấn công gần eo biển Hormuz

Thông tin trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đưa ra khi trả lời câu hỏi của truyền thông về việc một tàu chở dầu thuộc sở hữu của Trung Quốc đã bị tấn công gần eo biển Hormuz. Ông cho biết, con tàu bị tấn công mang cờ quần đảo Marshall và có thủy thủ người Trung Quốc. Cho đến nay, chưa có thương vong nào được báo cáo.

Người phát ngôn Lâm Kiếm. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Cũng tại cuộc họp báo, người phát ngôn đã bày tỏ lo ngại về tình trạng tàu thuyền bị mắc kẹt tại đây, đồng thời kêu gọi sớm khôi phục giao thông thông suốt qua eo biển, bảo đảm an toàn cho các tàu dân sự và thủy thủ đoàn.

Trước đó, theo trang Caixin của Trung Quốc, một tàu chở dầu cỡ lớn thuộc sở hữu của một chủ tàu nước này đã bị tấn công ở vùng biển gần cửa vào eo biển Hormuz hôm 4/5 và một đám cháy đã bùng lên trên boong tàu.

Vụ việc diễn ra cùng ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai chiến dịch “Dự án Tự do” nhằm hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt ở cửa ngõ hàng hải này. Tuy nhiên, chiến dịch đã bị ông tạm dừng chỉ 1 ngày sau đó.

Đây là lần đầu tiên một tàu chở dầu của Trung Quốc bị tấn công. Lưu thông qua eo biển Hormuz - nơi 20% nguồn cung dầu khí của thế giới đi qua - đã gần như tê liệt kể từ khi cuộc xung đột Iran bắt đầu vào ngày 28/2.

Do chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột, nhiều tàu và khoảng 20.000 thủy thủ vẫn bị mắc kẹt ở vùng biển Vùng Vịnh, trong bối cảnh giao thông qua eo biển Hormuz bị tê liệt sau các cuộc tấn công mới vào tàu thuyền trong tuần này. Việc tàu Trung Quốc bị tấn công làm dấy lên lo ngại tình trạng gián đoạn tại eo biển này có thể sẽ kéo dài.