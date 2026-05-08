Trung Quốc thúc đẩy phát triển robot phục vụ người cao tuổi và khuyết tật

Dự thảo kế hoạch hành động do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) công bố là bản lấy ý kiến công chúng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp nhẹ, trong đó đề xuất nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn cho các sản phẩm mới như đồ gia dụng dành cho thú cưng và robot dịch vụ dành cho các nhóm đối tượng đặc biệt, trong đó có người cao tuổi và người khuyết tật.

​​Dự thảo này nhằm mục đích thúc đẩy quá trình chuyển đổi của ngành công nghiệp nhẹ Trung Quốc sang phát triển cao cấp, thông minh và xanh bằng cách nâng cao các tiêu chuẩn, với mục tiêu đến năm 2030 về cơ bản thiết lập được một hệ thống tiêu chuẩn công nghiệp nhẹ hàng đầu thế giới.

Dự thảo cũng kêu gọi ưu tiên phát triển các tiêu chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực tiên tiến như hệ thống nhà thông minh và robot dịch vụ thông minh, nhằm định hình các xu hướng mới trong sự mở rộng toàn cầu của các ngành này.

Dự thảo cũng đề xuất ưu tiên nghiên cứu, phát triển và nhân rộng các tiêu chuẩn cho sản phẩm thân thiện với người cao tuổi, tập trung vào các lĩnh vực như đồ nội thất gia đình, sản phẩm chăm sóc người cao tuổi và thiết bị hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày.

Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng robot trong các lĩnh vực như dịch vụ và chăm sóc. Tháng 6/2025, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cùng với Bộ Dân chính đã phối hợp triển khai chương trình thí điểm phát triển và ứng dụng robot chăm sóc người cao tuổi thông minh, với thời gian thử nghiệm từ năm 2025-2027.

Sáng kiến ​​này sẽ thúc đẩy việc kiểm định sản phẩm và nâng cấp liên tục trên các kịch bản ứng dụng bao gồm hộ gia đình, cộng đồng và các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, nhằm phát triển một loạt sản phẩm robot có khả năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc người cao tuổi đa dạng và nhiều cấp độ, đồng thời liên tục cải thiện các tiêu chuẩn, khung pháp lý và hệ thống đánh giá.

Chương trình thí điểm nhắm đến 3 mô hình dịch vụ chăm sóc người cao tuổi chính, gồm tại nhà, cộng đồng và cơ sở chăm sóc, tập trung vào các kịch bản ứng dụng như chăm sóc người khuyết tật và sa sút trí tuệ, bầu bạn về mặt tinh thần và nâng cao sức khỏe.

Số liệu chính thức do MIIT công bố hồi đầu năm cho thấy, tính đến cuối năm 2025, Trung Quốc có hơn 140 doanh nghiệp sản xuất máy móc hoàn chỉnh, với hơn 330 mẫu robot hình người được tung ra thị trường. Bộ này cho biết, bên cạnh những nỗ lực nhằm tăng cường chất lượng sản phẩm, Trung Quốc sẽ thúc đẩy các khuôn khổ nghiên cứu và quản trị liên quan đến các khía cạnh đạo đức của robot hình người.