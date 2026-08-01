Trung Quốc siết chặt quy định xuất nhập cảnh liên quan đến an ninh công nghệ

Quy định mới của chính phủ Trung Quốc sẽ chính thức có hiệu lực từ 15/9/2026, gồm 19 điều, nhằm mục đích chuẩn hóa quản lý xuất nhập cảnh, bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia.

Ảnh minh họa (Nguồn: VCG)

Một trong những quy định được đưa ra trong văn bản mới này là nếu công dân Trung Quốc vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu, quy định quản lý xuất nhập khẩu công nghệ, có thể gây nguy hiểm cho an ninh công nghiệp và công nghệ quốc gia, các cơ quan liên quan của Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc có thể đưa ra quyết định về việc cấm xuất cảnh.

Theo quy định này, công dân Trung Quốc phạm các hành vi bất hợp pháp hoặc phạm tội gây nguy hiểm cho an ninh và lợi ích quốc gia ở nước ngoài có thể bị cấm xuất cảnh từ 6 tháng đến 3 năm sau khi trở về.

Người nước ngoài xin visa Trung Quốc ở nước ngoài hoặc xin nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới, nếu nộp tài liệu giả mạo hoặc khai báo sai, có thể bị cấm nhập cảnh từ 1-5 năm.

Trước đó, tờ Financial Times từng đưa tin, hồi tháng 3 năm nay, trong quá trình xem xét liệu thương vụ mua lại công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Manus trị giá 2 tỷ USD của Meta có vi phạm các quy định đầu tư hay không, Trung Quốc đã cấm 2 người đồng sáng lập Manus rời khỏi đất nước. Cuối tháng 4, Trung Quốc tiếp tục ra lệnh cho Meta rút lại đề nghị mua lại, cho thấy Bắc Kinh đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn nhân tài AI và sở hữu trí tuệ của Trung Quốc chuyển sang các công ty Mỹ.