Trung Quốc lấy ý kiến dự thảo Luật chống bạo lực mạng

Theo dự thảo, bạo lực mạng được định nghĩa là các hành vi xâm phạm quyền danh dự, quyền riêng tư, thông tin cá nhân và các quyền lợi khác của cá nhân hoặc tổ chức thông qua mạng internet một cách tập trung và liên tục, bao gồm xúc phạm, chửi bới, bịa đặt, vu khống, kích động thù hận, tiết lộ trái phép thông tin cá nhân (lộ danh tính), quấy rối và đe dọa trên không gian mạng.

Ảnh minh họa (Nguồn: AI)

Dự thảo nhấn mạnh trách nhiệm của các nền tảng mạng, yêu cầu thiết lập cơ chế giám sát và cảnh báo, áp dụng các biện pháp như hạn chế lưu lượng, gắn nhãn bạo lực mạng, thu thập bằng chứng một chạm, đồng thời lập danh sách đen đối với các tài khoản vi phạm nghiêm trọng và cấm đăng ký lại.

Đáng chú ý, dự thảo cũng mở rộng phạm vi quản lý ra nước ngoài, quy định rõ các tổ chức và cá nhân nước ngoài thực hiện bạo lực mạng nhắm vào Trung Quốc cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm.

Về chế tài xử phạt, các nhà cung cấp dịch vụ mạng vi phạm quy định, nếu gây ra ảnh hưởng hoặc hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có thể bị phạt tới 10 triệu nhân dân tệ; người quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm có thể bị phạt tới 1 triệu nhân dân tệ. Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng còn có thể áp dụng các biện pháp như đình chỉ hoạt động kinh doanh, đóng cửa website hoặc ứng dụng, thu hồi giấy phép kinh doanh.

Dự thảo cũng tăng cường bảo vệ tư pháp cho nạn nhân, cho phép yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm xâm phạm quyền nhân thân. Khi gặp khó khăn trong việc chứng minh, nạn nhân có thể được cơ quan công an hỗ trợ. Những người tổ chức, chủ mưu hoặc xúi giục bạo lực mạng sẽ bị xử phạt nặng hơn.

Theo nhận định của giới phân tích, dự thảo luật này không chỉ nhằm giải quyết các vụ việc cụ thể, mà còn là một phần trong chiến lược lớn hơn của Trung Quốc nhằm củng cố chủ quyền không gian mạng, kiểm soát thông tin và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên số.

Dự kiến thời hạn góp ý cho dự thảo Luật chống bạo lực mạng sẽ kết thúc vào ngày 28/8 tới. Sau khi hoàn thiện, luật này sẽ trở thành một trong những văn bản pháp lý quan trọng nhất về quản lý không gian mạng tại Trung Quốc, có thể tạo tiền lệ cho các quốc gia khác trong khu vực tham khảo.