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Trung Quốc sơ tán hơn 1,8 triệu người trước khi bão Bavi đổ bộ

Thứ Bảy, 22:22, 11/07/2026
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VOV.VN - Trung Quốc đã sơ tán hơn 1,8 triệu người khi bão Bavi tiến gần thành phố Ôn Châu. Trong khi đó, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) hứng mưa lớn, gió mạnh, còn Philippines ghi nhận 17 người thiệt mạng.

Hơn 1,8 triệu người đã được sơ tán tại Trung Quốc trong ngày 11/7 khi bão Bavi tiến gần thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Trước khi hướng vào Trung Quốc, cơn bão đã gây mưa lớn, gió giật mạnh tại quần đảo Sakishima ở cực Nam Nhật Bản và lướt qua khu vực phía Bắc Đài Loan (Trung Quốc).

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Mưa lớn xuất hiện tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc trước thời điểm bão Bavi đổ bộ. Ảnh: Reuters

Dù đang suy yếu và di chuyển chậm hơn khi tiến theo hướng Tây Bắc trên vùng biển lạnh, bão Bavi vẫn được đánh giá là mối đe dọa lớn do mang theo lượng hơi ẩm rất lớn trong các dải mây mưa, trải rộng với quy mô tương đương chiều dài nước Pháp.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, vào lúc 15h08 ngày 11/7, bão Bavi có sức gió duy trì tối đa 144 km/h, tương đương bão cấp 1 theo thang bão Saffir-Simpson. Tâm bão nằm cách thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang khoảng 200 km về phía Đông Nam. Dự báo bão sẽ đổ bộ khu vực gần thành phố Ôn Châu, nơi có khoảng 10 triệu dân, vào sáng sớm ngày 12/7.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hơn 1,7 triệu người đã được sơ tán tại tỉnh Chiết Giang và hơn 100.000 người tại tỉnh Phúc Kiến lân cận.

Trong khi Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do bão, Philippines đã có 17 người thiệt mạng do mưa lớn từ gió mùa Tây Nam tăng cường dưới tác động của bão Bavi.

Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết 87 người bị thương, chủ yếu do ngã xe máy, xe đạp, bị ngã hoặc bị vật thể rơi trúng.

Chính quyền Đài Loan đã sơ tán hơn 14.000 người, chủ yếu tại các khu vực miền núi, khi hòn đảo tăng cường các biện pháp ứng phó với cơn bão đang tiến qua phía Bắc.

Mặc dù bão Bavi không đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan, chính quyền vẫn triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thiệt hại về người, trong bối cảnh dự báo một số khu vực có thể hứng lượng mưa gần 1 mét. Phần lớn người dân được sơ tán sống ở miền Bắc và miền Đông hòn đảo. Có 920 chuyến bay quốc tế và toàn bộ 282 chuyến bay nội địa bị hủy, khiến sân bay quốc tế Đào Viên gần như phải ngừng hoạt động.

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Bão Bavi càn quét, khu vực Đông Á sẵn sàng ứng phó

VOV.VN - Siêu bão Bavi với sức gió 155km/giờ, giật 175 km/giờ, ở mức CAT5, đang trên đường đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc trong tối 11/7, rạng sáng 12/7. Trên đường đi của mình, bão Bavi đã gây ra những thiệt hại lớn cho khu vực Đông Á.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo Reuters
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