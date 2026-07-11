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Bão Bavi áp sát ven biển Trung Quốc, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Thứ Bảy, 18:27, 11/07/2026
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VOV.VN - Bão Bavi đang tiến gần khu vực ven biển miền Đông Trung Quốc, buộc hàng loạt sân bay và tuyến đường sắt phải điều chỉnh, hủy chuyến để đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc, lúc 10h sáng 11/7, cơ quan này tiếp tục phát cảnh báo bão màu cam. Dự báo, bão Bavi sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển từ Tam Môn đến Thương Nam (tỉnh Chiết Giang) vào rạng sáng 12/7, sau đó di chuyển theo hướng tây bắc rồi chuyển dần lên phía bắc và suy yếu.

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Nhân viên một trung tâm mua sắm tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc gia cố cửa kính trước báo Bavi (Ảnh: Reuters)

Do ảnh hưởng của bão, hoạt động hàng không tại nhiều địa phương ở Trung Quốc bị gián đoạn nghiêm trọng. Tại Thượng Hải, hai sân bay lớn là Phố Đông và Hồng Kiều dự kiến hủy tổng cộng 387 chuyến bay trong ngày 11/7, chiếm khoảng 20% tổng số chuyến bay đi và đến. Trong đó, sân bay Phố Đông hủy 300 chuyến, còn sân bay Hồng Kiều hủy 87 chuyến.

Tại tỉnh Chiết Giang, sân bay Hàng Châu hủy 198 chuyến bay. Các sân bay Long Loan (ở Ôn Châu, Chiết Giang), Lộ Kiều (Đài Châu, Chiết Giang), Lệ Thủy (Chiết Giang), cùng sân bay Trường Lạc (Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến) đồng loạt hủy toàn bộ chuyến bay trong ngày. Sân bay Lịch Xã (Ninh Ba, Chiết Giang) cũng ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến lên tới 60%.

Dữ liệu từ nền tảng theo dõi hàng không Feichangzhun cho thấy, từ ngày 11/7 đến 13/7, dự kiến có 56 sân bay trên toàn Trung Quốc chịu ảnh hưởng của bão Bavi.

Không chỉ hàng không, ngành đường sắt khu vực châu thổ Trường Giang cũng đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp. Nhiều tuyến tàu, trong đó có các tuyến cao tốc quan trọng như Hàng Châu - Thâm Quyến, Bắc Kinh - Thượng Hải, Thượng Hải - Côn Minh và Hợp Phì - Phúc Châu, sẽ tạm dừng hoạt động tại một số đoạn và trong một số khung giờ từ ngày 11/7 đến 14/7.

Cũng trong ngày 11/7, Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng ứng phó khẩn cấp cấp I đối với mưa lớn và tiếp tục duy trì tình trạng ứng phó khẩn cấp cấp độ II đối với bão.

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Bão Bavi quét qua Nhật Bản, Trung Quốc nâng cấp ứng phó khẩn cấp

VOV.VN - Bão Bavi tiếp tục gây ảnh hưởng trên diện rộng tại Đông Á, gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ lũ lụt tại Nhật Bản, vùng lãnh thổ Đài Loan và nhiều địa phương của Trung Quốc. Chính quyền các nơi bị ảnh hưởng đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, sơ tán người dân và tạm dừng nhiều hoạt động giao thông.

 

Trung Kiên/VOV-Bắc KInh
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