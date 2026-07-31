Trung Quốc tái khẳng định không tham gia chạy đua vũ trang hạt nhân

Phát biểu tại họp báo thường kỳ ngày 30/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, cách đây 30 năm, Trung Quốc đã tuyên bố tạm dừng thử hạt nhân, vừa đáp ứng mong muốn của các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân, vừa đóng góp quan trọng vào tiến trình hình thành Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), qua đó thúc đẩy kiểm soát vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.

Bà Mao Ninh. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Theo phía Trung Quốc, trong suốt 30 năm qua, nước này luôn tuân thủ cam kết “tạm dừng thử hạt nhân”, đồng thời là một trong những quốc gia đầu tiên ký CTBT. Trung Quốc khẳng định ủng hộ hiệp ước sớm có hiệu lực, tăng cường hỗ trợ năng lực cho các nước đang phát triển và tiếp tục thúc đẩy các công việc chuẩn bị thực thi trong nước.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định chính sách hạt nhân của nước này duy trì tính ổn định, liên tục và có thể dự đoán; chủ trương cấm hoàn toàn và tiêu hủy triệt để vũ khí hạt nhân; thực hiện chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước, đồng thời cam kết không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đối với các quốc gia không có vũ khí hạt nhân và các khu vực phi hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: “Trung Quốc luôn theo đuổi chiến lược hạt nhân mang tính phòng vệ, duy trì lực lượng hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia và không tham gia bất kỳ hình thức chạy đua vũ trang hạt nhân nào. Lực lượng hạt nhân của Trung Quốc là yếu tố không thể thiếu trong việc răn đe chiến tranh hạt nhân, duy trì hòa bình, an ninh thế giới và ổn định chiến lược toàn cầu”.

Trước đó, ngày 6/7, Hải quân Trung Quốc đã phóng thử một tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm xuống khu vực Thái Bình Dương. Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích từ Nhật Bản, Australia và New Zealand.