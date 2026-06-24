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Iran ra điều kiện với Mỹ về việc thảo luận quyền tiếp cận địa điểm hạt nhân

Thứ Tư, 20:38, 24/06/2026
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VOV.VN - Iran sẽ chỉ giải quyết cho Mỹ các vấn đề liên quan đến tiếp cận địa điểm hạt nhân bị tấn công và vật liệu hạt nhân của Iran trong khuôn khổ một thỏa thuận cuối cùng với Mỹ và sau các bước thực tiễn để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Gharibabadi cho biết hôm 24/6.

Trước đó cùng ngày, người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc đã nói rằng ông hy vọng các cuộc thanh sát ở Iran sẽ sớm diễn ra theo một thỏa thuận tạm thời liên quan đến các cuộc đàm phán Mỹ - Iran, mặc dù các chi tiết vẫn chưa được hoàn thiện.

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Cơ sở hạt nhân Fordow của Iran sau khi nơi đây bị tập kích. Ảnh vệ tinh: Maxar.

“Không thể dùng những ồn ào trên truyền thông để áp đặt sự thật trên thực địa”, Thứ trưởng Gharibabadi nói trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Trong khi đó, các quan chức Lebanon và Israel cho biết, hai nước đang thảo luận về một đề xuất do Mỹ hậu thuẫn, theo đó lực lượng Israel sẽ rút khỏi một số vùng lãnh thổ bị chiếm đóng trong cuộc chiến với Hezbollah và bàn giao quyền kiểm soát cho quân đội Lebanon trong các cuộc đàm phán tại Washington.

Dự án thí điểm được đề xuất này đang được thảo luận trong vòng đàm phán mới nhất giữa Israel và Lebanon, vốn vẫn tiếp tục diễn ra ngay cả khi Iran nỗ lực đưa Lebanon thành trọng tâm trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước ông sẽ tiếp tục hiện diện ở Lebanon chừng nào còn cần thiết.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
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