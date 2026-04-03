Trung Quốc tăng cường thực thi pháp luật thuế đối với người nổi tiếng

Thứ Sáu, 17:07, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan thuế Trung Quốc cho biết, nước này sẽ phát động một chiến dịch phối hợp trấn áp các tội phạm về thuế trong năm 2026, nhằm vào các nhóm thu nhập cao như người nổi tiếng và những người có tầm ảnh hưởng trên mạng, cũng như các lĩnh vực thẩm mỹ y khoa và trang sức.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 1/4, ông Vương Đạo Thụ (Wang Daoshu), Phó Cục trưởng Cục Thuế Quốc gia Trung Quốc, cho biết 8 cơ quan chính phủ nước này sẽ phối hợp thực hiện chiến dịch trên nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế; công bố rộng rãi các vụ án vi phạm điển hình liên quan đến thuế; phanh phui một loạt vụ việc có sự tham gia của các tổ chức trung gian về thuế, hỗ trợ người nộp thuế trốn thuế cũng như thực hiện các hành vi bất hợp pháp hoặc không tuân thủ quy định khác; qua đó tiếp tục phát đi thông điệp mạnh mẽ về việc “những kẻ vi phạm sẽ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc và những kẻ tiếp tay sẽ bị xử lý nghiêm minh”.

trung quoc tang cuong thuc thi phap luat thue doi voi nguoi noi tieng hinh anh 1
Quốc kỳ Trung Quốc. Ảnh: AP.

Các cơ quan chức năng sẽ tập trung vào những hành vi bất hợp pháp như che giấu thu nhập và khai báo thuế gian lận, đặc biệt là trong các ngành nghề thường xuyên xảy ra vi phạm.

Theo Cục Thuế Quốc gia Trung Quốc, các vụ việc liên quan đến việc người nổi tiếng và người có tầm ảnh hưởng che giấu thu nhập, trốn thuế vẫn xảy ra ở nước này. Những vụ việc này thường liên quan đến các khoản tiền lớn và thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận.

Ông Vu Hải Xuân (Yu Haichun), một quan chức của Cục Thanh tra thuộc Cục Thuế Quốc gia, cho biết các cơ quan chức năng sẽ đẩy mạnh điều tra đối với những cá nhân thuộc nhóm nguy cơ cao, đồng thời kiên quyết trấn áp các hành vi bất hợp pháp của các đơn vị trung gian dịch vụ thuế.

Chiến dịch này được triển khai trong bối cảnh các cơ quan quản lý Trung Quốc đã thực hiện giám sát nghiêm ngặt đối với các lĩnh vực giải trí và phát trực tiếp trong suốt nhiều năm qua, đồng thời phát hiện và xử lý nhiều vụ trốn thuế gây chấn động dư luận.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Thực thi pháp luật thuế thu thuế người nổi tiếng
Tin liên quan

Thuế quan đẩy giá rượu tăng, người tiêu dùng Mỹ chuyển hướng lựa chọn

VOV.VN - Thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu đang khiến giá rượu tăng cao, buộc nhiều nhà hàng và nhà bán lẻ tại Mỹ phải điều chỉnh thực đơn và nguồn cung.

VOV.VN - Thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu đang khiến giá rượu tăng cao, buộc nhiều nhà hàng và nhà bán lẻ tại Mỹ phải điều chỉnh thực đơn và nguồn cung.

Phản ứng của Trung Quốc về phán quyết thuế quan của Tòa án Tối cao Mỹ

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay (23/2) cho biết, nước này đang tiến hành đánh giá toàn diện phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ liên quan đến thuế quan.

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay (23/2) cho biết, nước này đang tiến hành đánh giá toàn diện phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ liên quan đến thuế quan.

