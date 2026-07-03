Trung Quốc tăng cường ứng dụng AI trong dự báo thời tiết cực đoan

Bản quy hoạch đã đề ra các mục tiêu phát triển đến năm 2030 của khí tượng Trung Quốc, bao gồm đạt đột phá quan trọng trong công nghệ khí tượng then chốt; tích hợp và ứng dụng sâu trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực khí tượng; nâng cao rõ rệt năng lực giám sát, dự báo và cảnh báo sớm thời tiết cực đoan; đạt tiến triển vượt bậc trong dự báo hệ thống Trái Đất và xây dựng nền tảng dữ liệu hệ thống Trái Đất; các yếu tố dữ liệu khí tượng trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường toàn diện khả năng phối hợp giữa phát triển và đảm bảo an ninh khí tượng.

Nước ngập do mưa lớn ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ngày 19/6 (Ảnh: China News)

Sức mạnh tổng hợp và tầm ảnh hưởng quốc tế về khí tượng tăng lên mạnh mẽ, với năng lực khoa học và công nghệ khí tượng, giám sát và dự báo đạt đẳng cấp thế giới, dịch vụ khí tượng dẫn đầu thế giới, đưa Trung Quốc trở thành một lực lượng quan trọng trong quản lý khí tượng toàn cầu.

Cục Khí tượng nước này hồi tháng 4 cho biết, Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới quan trắc khí tượng tích hợp không gian - trên không - mặt đất lớn nhất thế giới, trong đó AI đang làm thay đổi công tác dự báo thời tiết cực đoan ở nước này.

Một mô hình dự báo AI do cơ quan khí tượng tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc phát triển có thể cung cấp dự báo chính xác các hiện tượng thời tiết đối lưu khắc nghiệt như dông, gió mạnh, mưa lớn trong thời gian ngắn và mưa đá trước 12 giờ.

Theo cơ quan khí tượng địa phương, thời gian cảnh báo trung bình cho các sự kiện thời tiết đối lưu mạnh của hệ thống đã tăng lên 53 phút, trong khi độ chính xác dự báo được cải thiện 22% so với các phương pháp truyền thống.