Trung Quốc thông tin về hoạt động của chuyên gia WHO tại nước này

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 29/7, hai chuyên gia của WHO đã tới nước này hồi giữa tháng 7 để tiến hành các cuộc tham vấn ban đầu về hợp tác khoa học giữa hai bên trong vấn đề truy tìm nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.

Nhóm chuyên gia Trung Quốc và WHO thăm một bệnh viện ở Vũ Hán đầu năm 2020. Ảnh: Reuters

Trong thời gian cách ly, các chuyên gia của WHO và Trung Quốc đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến, đi sâu trao đổi về công tác nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực, như nhóm người lây nhiễm, môi trường, phân tử virus, truy tìm nguồn gốc trên động vật và phương thức virus lây truyền của giới khoa học toàn cầu, cũng như kế hoạch tiếp theo của công tác nghiên cứu khoa học.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân một lần nữa nhắc lại điều tra nguồn gốc virus là một vấn đề khoa học cần được các nhà khoa học tiến hành thông qua nghiên cứu và hợp tác quốc tế trên toàn cầu. Công việc này là một quá trình liên tục và có thể liên quan đến nhiều quốc gia và khu vực. Ông bày bỏ hy vọng các quốc gia liên quan cũng có thái độ tích cực trong hợp tác với WHO để truy tìm nguồn gốc của Covid-19.

Trước đó, hôm 13/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận về sự xuất hiện của các chuyên gia WHO, những người đã tới Bắc Kinh từ hôm 10/7 để mở đường cho một phái đoàn khoa học quốc tế do WHO dẫn đầu nhằm tìm hiểu cách virus SARS-CoV-2 xâm nhập từ động vật sang người.

Nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 từ lâu đã trở thành vấn đề tranh cãi gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Donald Trump gọi virus này là "virus Trung Quốc".

Trung Quốc đã bác bỏ những giả thuyết cho rằng SARS-CoV-2 lây lan từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, nơi các ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận vào cuối năm ngoái, đồng thời cho rằng virus có thể có nguồn gốc từ nơi khác và chỉ được xác định đầu tiên ở Trung Quốc./.