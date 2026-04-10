Trung Quốc -Triều Tiên tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế

Ngày 10/4, tại trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, người đang có chuyến thăm Triều Tiên từ ngày 9-10/4.

Tại cuộc gặp, ông Vương Nghị nhấn mạnh, trước những diễn biến đan xen, phức tạp của tình hình quốc tế, Trung Quốc sẵn sàng cùng Triều Tiên hiện thực hóa những đồng thuận quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; đẩy mạnh giao lưu, hợp tác thiết thực, tiếp thêm ý nghĩa thời đại mới cho tình hữu nghị truyền thống Trung – Triều.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị hai bên cùng nhau kiên định bảo vệ độc lập, an ninh và lợi ích phát triển của mỗi nước, đồng thời tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, góp phần bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển, cũng như hòa bình và phát triển trên thế giới.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định, trong bối cảnh quốc tế biến động nhanh chóng, việc không ngừng làm sâu sắc quan hệ Triều Tiên – Trung Quốc phù hợp với lợi ích chung của hai nước, là nguyện vọng kiên định và chính sách nhất quán của Đảng và Chính phủ Triều Tiên.

Ông Kim Jong Un cho biết Triều Tiên sẵn sàng cùng Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương trên nền tảng xã hội chủ nghĩa; tăng cường tiếp xúc cấp cao, làm sâu sắc trao đổi chiến lược, củng cố sự ủng hộ lẫn nhau, qua đó thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực cũng như thế giới.

Được biết, chuyến thăm Triều Tiên lần này của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị diễn ra sau 6 năm. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Vương Nghị đã hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Choe Son-hui và tới viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quân tình nguyện Nhân dân Trung Quốc tại quận Kangdong, Bình Nhưỡng.