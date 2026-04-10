Trung Quốc -Triều Tiên tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế

Thứ Sáu, 20:29, 10/04/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, Trung Quốc và Triều Tiên nhất trí tăng cường hơn nữa phối hợp và trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực trọng yếu, đồng thời làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống.

Ngày 10/4, tại trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, người đang có chuyến thăm Triều Tiên từ ngày 9-10/4.

Tại cuộc gặp, ông Vương Nghị nhấn mạnh, trước những diễn biến đan xen, phức tạp của tình hình quốc tế, Trung Quốc sẵn sàng cùng Triều Tiên hiện thực hóa những đồng thuận quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; đẩy mạnh giao lưu, hợp tác thiết thực, tiếp thêm ý nghĩa thời đại mới cho tình hữu nghị truyền thống Trung – Triều.

trung quoc -trieu tien tang cuong phoi hop trong cac van de quoc te hinh anh 1
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị hai bên cùng nhau kiên định bảo vệ độc lập, an ninh và lợi ích phát triển của mỗi nước, đồng thời tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, góp phần bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển, cũng như hòa bình và phát triển trên thế giới.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định, trong bối cảnh quốc tế biến động nhanh chóng, việc không ngừng làm sâu sắc quan hệ Triều Tiên – Trung Quốc phù hợp với lợi ích chung của hai nước, là nguyện vọng kiên định và chính sách nhất quán của Đảng và Chính phủ Triều Tiên.

Ông Kim Jong Un cho biết Triều Tiên sẵn sàng cùng Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương trên nền tảng xã hội chủ nghĩa; tăng cường tiếp xúc cấp cao, làm sâu sắc trao đổi chiến lược, củng cố sự ủng hộ lẫn nhau, qua đó thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực cũng như thế giới.

Được biết, chuyến thăm Triều Tiên lần này của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị diễn ra sau 6 năm. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Vương Nghị đã hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Choe Son-hui và tới viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quân tình nguyện Nhân dân Trung Quốc tại quận Kangdong, Bình Nhưỡng.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tin liên quan

Ngoại trưởng Trung Quốc sắp thăm Triều Tiên lần đầu kể từ năm 2019
Ngoại trưởng Trung Quốc sắp thăm Triều Tiên lần đầu kể từ năm 2019

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Triều Tiên từ ngày 9 đến 10/4.

Ngoại trưởng Trung Quốc sắp thăm Triều Tiên lần đầu kể từ năm 2019

Ngoại trưởng Trung Quốc sắp thăm Triều Tiên lần đầu kể từ năm 2019

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Triều Tiên từ ngày 9 đến 10/4.

Tàu khách quốc tế Trung Quốc-Triều Tiên hoạt động trở lại sau 6 năm
Tàu khách quốc tế Trung Quốc-Triều Tiên hoạt động trở lại sau 6 năm

VOV.VN - Dịch vụ tàu khách giữa Trung Quốc và Triều Tiên sẽ hoạt động trở lại vào ngày 12/3, sau 6 năm bị tạm ngừng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Tàu khách quốc tế Trung Quốc-Triều Tiên hoạt động trở lại sau 6 năm

Tàu khách quốc tế Trung Quốc-Triều Tiên hoạt động trở lại sau 6 năm

VOV.VN - Dịch vụ tàu khách giữa Trung Quốc và Triều Tiên sẽ hoạt động trở lại vào ngày 12/3, sau 6 năm bị tạm ngừng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Trung Quốc muốn cùng viết nên chương mới trong quan hệ với Triều Tiên
Trung Quốc muốn cùng viết nên chương mới trong quan hệ với Triều Tiên

VOV.VN - Trong bức điện mừng gửi tới nhà lãnh đạo Kim Jong Un sau khi ông được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định muốn viết nên chương mới trong quan hệ Trung - Triều.

Trung Quốc muốn cùng viết nên chương mới trong quan hệ với Triều Tiên

Trung Quốc muốn cùng viết nên chương mới trong quan hệ với Triều Tiên

VOV.VN - Trong bức điện mừng gửi tới nhà lãnh đạo Kim Jong Un sau khi ông được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định muốn viết nên chương mới trong quan hệ Trung - Triều.

