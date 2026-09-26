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Trung Quốc và Mỹ nhất trí cắt giảm thuế quan 30 tỷ USD và đối thoại về AI

Thứ Bảy, 17:02, 26/09/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trở về Bắc Kinh vào chiều 26/9 sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ. Bắc Kinh cho biết, hai bên đã đạt đồng thuận 8 điểm trong chuyến thăm, trong đó có việc cắt giảm thuế quan 30 tỷ USD và đối thoại về trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong chuyến thăm Mỹ từ 23-25/9 của Chủ tịch Tập Cận Bình, nguyên thủ hai nước đã đi sâu trao đổi về quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ cùng các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên tại lễ đón chính thức ở Nhà Trắng ngày 24/9. Ảnh: Tân Hoa xã

Hai bên đã đạt đồng thuận 8 điểm trong chuyến thăm, bao gồm nhất trí xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng dựa trên sự tôn trọng, công bằng và đối đẳng; ủng hộ lẫn nhau trong việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh APEC và Hội nghị thượng đỉnh G20, trong đó hai nhà lãnh đạo dự định sẽ tham dự các hội nghị do bên kia chủ trì.

Hai bên nhất trí Iran cần thực hiện cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân và không quốc gia hay tổ chức nào được phép thu phí quá cảnh trên các tuyến đường thủy quốc tế. Một kết quả khác là hai nhà lãnh đạo nhắc lại việc Trung Quốc và Mỹ từng là đồng minh trong Thế chiến II, sát cánh chiến đấu để giành thắng lợi.

Nguyên thủ hai nước cũng ghi nhận vai trò tích cực của các cơ chế tham vấn kinh tế - thương mại Trung - Mỹ cũng như những kết quả mà các nhóm công tác hai bên đạt được. Các kết quả này bao gồm việc thiết lập và thúc đẩy các cơ chế như Hội đồng thương mại, đạt thỏa thuận về cắt giảm thuế quan đối ứng trị giá 30 tỷ USD và gia hạn kết quả tham vấn tại Kuala Lumpur. Hai nhà lãnh đạo đã chỉ đạo hai bên triển khai những biện pháp này.

Hai bên cũng ghi nhận các kết quả hợp tác thiết thực giữa cơ quan thực thi pháp luật về phòng chống ma túy hai nước.

Đáng chú ý, hai bên nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại Trung - Mỹ về AI, nhằm trao đổi về những rủi ro và lợi ích liên quan đến công nghệ này. Cuộc đối thoại tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào tháng 11 năm nay. Hai bên cũng nhất trí thiết lập các kênh liên lạc để xử lý các sự cố liên quan đến AI.

Mỹ hoan nghênh việc Trung Quốc gửi một cặp gấu trúc khổng lồ đến Sở thú Atlanta theo hình thức thuê mượn.

Ngoài ra, quân đội hai nước đã nhất trí sớm ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về việc tăng cường liên lạc và phòng ngừa khủng hoảng, cũng như tiếp tục hợp tác tìm kiếm hài cốt binh sĩ Mỹ mất tích tại Trung Quốc.

Với những nhất trí đạt được giữa hai bên, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ dự kiến ​​sẽ gặp lại nhau trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc và Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ vào tháng 12.

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5 điểm đáng chú ý trong Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc tại Washington

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng hôm 24/9. Các cuộc thảo luận về thương mại, trí tuệ nhân tạo và sự cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng giữa hai nước là tâm điểm của chuyến thăm cấp nhà nước được tổ chức công phu này.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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