Mỹ - Trung nhấn mạnh ổn định chiến lược sau chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình

Phát biểu trong tiệc trà cùng Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân hai nhà lãnh đạo tại Phòng Đỏ của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đánh giá chuyến thăm kéo dài ba ngày của nhà lãnh đạo Trung Quốc là thành công. Ông Trump cho biết hai bên đã đạt được những bước tiến lớn và tích cực đối với cả hai nước. Tổng thống Mỹ cũng nói rằng nông dân Mỹ sẽ “rất hài lòng”, nhưng không cung cấp chi tiết về những cam kết mua nông sản mới của Trung Quốc.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết ông dự kiến tiếp tục gặp Tổng thống Trump tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến, Trung Quốc, vào tháng 11 và Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami, Mỹ, vào tháng 12.

Ông Tập Cận Bình cho rằng quan hệ Mỹ - Trung cần hướng tới trạng thái ổn định chiến lược dựa trên sự tôn trọng, công bằng và có đi có lại. Theo Chủ tịch Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí bổ sung những nội dung mới cho quan hệ song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng hai phu nhân tại tiệc trà. (Ảnh: Reuters)

Còn trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng 25/9, ông Trump tiếp tục gọi cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình là “rất hiệu quả” và dự báo những điều quan trọng sẽ diễn ra trong quan hệ hai nước.

Tổng thống Mỹ cũng đề cập đề xuất thay đổi cách gọi “trí tuệ nhân tạo” thành “siêu trí tuệ”. Ông cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình và những người tham dự quốc yến tối qua dường như đồng tình với cách gọi này. Ông Trump lần đầu công khai đề xuất cách gọi “siêu trí tuệ” trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tổng thống Mỹ cho rằng thuật ngữ này phản ánh chính xác hơn tầm vóc của công nghệ và tuyên bố chính quyền sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển thay vì áp đặt các biện pháp hạn chế.

Sau tiệc trà, ông Trump và ông Tập Cận Bình sẽ tới Cơ quan Lưu trữ Quốc gia để xem Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp và Tuyên ngôn Nhân quyền của Mỹ.

Hai nhà lãnh đạo cũng xem một bộ sưu tập tài liệu về lịch sử quan hệ Mỹ - Trung, trong đó có hiệp ước ngoại giao và thương mại đầu tiên giữa Mỹ với triều đình nhà Thanh ký năm 1844; một hiệp ước ký năm 1858; bức thư Hoàng đế Quang Tự gửi Tổng thống Grover Cleveland năm 1895 và một mảnh đá từ Vạn Lý Trường Thành.

Chuyến thăm khép lại với những tuyên bố tích cực về duy trì ổn định và tiếp tục đối thoại. Tuy nhiên, hai bên chưa công bố đột phá đối với các bất đồng lớn về thương mại, trí tuệ nhân tạo, Đài Loan và chiến tranh Iran. Kết quả cụ thể nhất đến nay là việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến tháng 1/2027.