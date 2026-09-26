Mỹ sẽ công bố chi tiết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 25/9 cho biết Washington dự kiến công bố các chi tiết về kết quả đàm phán thương mại với Trung Quốc vào ngày 28/9 tới.

Phát biểu với CNBC, ông Jamieson Greer cho biết Mỹ và Trung Quốc đang duy trì trạng thái “thương mại được kiểm soát” và đã đạt được tiến triển trong những tuần đàm phán gần đây. Theo ông, Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất đưa một số nhóm hàng thiết yếu ra ngoài phạm vi của các tranh chấp thương mại hoặc biện pháp áp thuế có thể phát sinh trong tương lai.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các phu nhân chụp ảnh lưu niệm bên trong phòng Bầu dục, Nhà Trắng hôm 24/9. Ảnh: AP.

Theo thỏa thuận bước đầu, Mỹ sẽ xuất khẩu sang Trung Quốc một số sản phẩm nông nghiệp và thiết bị y tế. Đổi lại, Washington sẽ nhập khẩu từ Trung Quốc hàng tiêu dùng và những sản phẩm được coi là không nhạy cảm. Tuy nhiên, ông Greer chưa công bố danh mục mặt hàng, quy mô giao dịch hoặc mức thuế cụ thể.

Đại diện Thương mại Mỹ cho biết các cuộc đàm phán lần này không bao gồm những loại chip tiên tiến do Mỹ sản xuất và thuộc diện phải xin giấy phép xuất khẩu. Ông gọi đây là những “báu vật công nghệ của Mỹ”, có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì vị thế dẫn đầu của Washington trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Thông tin được đưa ra một ngày sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Cuộc gặp chưa tạo ra đột phá lớn được công bố công khai, nhưng hai bên phát tín hiệu tiếp tục kiểm soát bất đồng và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã thống nhất gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10/1/2027. Thỏa thuận giúp hai nền kinh tế tiếp tục tạm hoãn một số biện pháp thuế quan và hạn chế thương mại trong khi tiến hành các vòng đàm phán tiếp theo.