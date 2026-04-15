Trung Quốc và Nga chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh

Tại cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov – người đang có chuyến thăm 2 ngày tới Bắc Kinh, ông Vương Nghị cho rằng, tình hình quốc tế hiện nay đang trải qua những biến động mạnh mẽ, hệ thống quản trị toàn cầu đang đối mặt với những điều chỉnh sâu sắc, sự nghiệp hòa bình và phát triển của nhân loại đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, trước môi trường bên ngoài phức tạp và bất ổn, dưới sự quan tâm cá nhân và chỉ đạo chiến lược của nguyên thủ hai nước, quan hệ Trung Quốc-Nga vẫn vững vàng, hợp tác trên các lĩnh vực tiếp tục mạnh mẽ và bền bỉ.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược Trung-Nga và 25 năm ký kết Hiệp ước hợp tác hữu nghị láng giềng Trung-Nga, cũng là năm đầu tiên Trung Quốc thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 15. Ông Vương Nghị cho rằng, hai bên cần thực hiện đồng thuận quan trọng đạt được giữa nguyên thủ hai nước, thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực lên một tầm cao mới.

Ông kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác trong khuôn khổ đa phương như Liên Hợp Quốc, ủng hộ Kyrgyzstan đăng cai thành công hội nghị thượng đỉnh trong năm 2026 nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, đồng thời cùng nhau duy trì đà đoàn kết giữa các nước BRICS.

Ông Vương Nghị cũng kêu gọi hai nước tiếp tục duy trì sự phối hợp chiến lược trong các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, chung tay thực hiện chủ nghĩa đa phương và đạo lý quốc tế, cùng nhau thúc đẩy quá trình đa cực hóa thế giới.

Về phần mình, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lavrov cho biết, Nga sẵn sàng cùng với Trung Quốc duy trì chặt chẽ các cuộc trao đổi cấp cao, đi sâu hợp tác thực chất và đạt được lợi ích chung cùng có lợi.

Theo ông Lavrov, tình hình quốc tế hiện nay đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng và một số quốc gia đang có ý đồ hình thành “nhóm nhỏ” để kiềm chế Nga và Trung Quốc. Ông kêu gọi hai bên kết nối các sáng kiến ​​toàn cầu do Trung Quốc đề xuất với tầm nhìn về Quan hệ Đối tác đại Á-Âu và cấu ​​trúc an ninh Á-Âu do phía Nga đề xuất, duy trì điều phối và phối hợp trên các diễn đàn đa phương cũng như trong các vấn đề quốc tế và khu vực, bảo vệ lợi ích quốc gia của mỗi bên và cùng nhau duy trì an ninh, ổn định của hệ thống quốc tế.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Nga cũng đã trao đổi về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước trong năm nay cùng các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, như xung đột Mỹ-Iran, tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không tiết lộ thêm chi tiết.