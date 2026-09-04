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Trung Quốc và Singapore sắp tổ chức tập trận hải quân chung

Thứ Sáu, 14:32, 04/09/2026
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VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 3/9 cho biết, cuộc tập trận hải quân chung “Hợp tác trên biển 2026” giữa Trung Quốc và Singapore sẽ được tổ chức vào đầu tháng 9.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc tập trận hải quân chung giữa nước này và Singapore sẽ được tổ chức gần Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông.

trung quoc va singapore sap to chuc tap tran hai quan chung hinh anh 1
Hình ảnh về cuộc tập trận hải quân chung giữa Trung Quốc và Singapore năm 2025. Ảnh: Hải quân Trung Quốc

Hai bên sẽ tiến hành các cuộc diễn tập bắn đạn thật, tiếp tế trên biển và tìm kiếm cứu nạn chung, nhằm tăng cường hơn nữa lòng tin song phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực, nâng cao năng lực bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực.

Trước đó, Trung Quốc và Singapore đã tổ chức 4 cuộc tập trận hải quân chung mang tên “Hợp tác Trung Quốc -Singapore”. Cuộc tập trận đầu tiên diễn ra vào năm 2015. Kể từ đó, một cơ chế thường xuyên về việc luân phiên tổ chức các cuộc tập trận chung giữa hải quân hai nước đã được thiết lập, với quy mô và tầm ảnh hưởng không ngừng mở rộng.

Cuộc tập trận năm 2025 tổ chức vào tháng 5 tại Căn cứ Hải quân Changi của Singapore, chia thành 3 giai đoạn: giao lưu tại cảng, tập trận chung trên biển và tổng kết bế mạc. Trong giai đoạn tập trận chung trên biển, hai bên đã tập trung vào các cuộc diễn tập phối hợp tấn công trên biển, tiếp tế trên biển, tìm kiếm cứu nạn chung cùng các hoạt động đổ bộ và bắt giữ.

Tại cuộc tập trận này, hai bên đã cử 4 tàu tham gia, trong đó phía Trung Quốc gồm tàu hộ vệ tên lửa Hứa Xương và tàu quét mìn Xích Thủy, trong khi phía Singapore gồm tàu khu trục lớp Steadfast và tàu rà phá thủy lôi lớp Bedok.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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