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Trung Quốc lập bản đồ địa chất toàn sao Hỏa phục vụ sứ mệnh Thiên Vấn-3

Thứ Sáu, 12:20, 04/09/2026
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VOV.VN - Trung Quốc đang triển khai xây dựng bản đồ địa chất toàn sao Hỏa thế hệ mới nhằm phục vụ việc lựa chọn khu vực hạ cánh cho sứ mệnh Thiên Vấn-3, dự kiến đưa mẫu vật từ hành tinh này trở về Trái Đất.

Thông tin này được ông Hầu Tăng Khiêm, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Chủ nhiệm Khoa học của sứ mệnh Thiên Vấn-3, đưa ra tại Hội nghị quốc tế về Thăm dò Không gian sâu (Thiên Đô) năm 2026 diễn ra ngày 3/9.

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Vụ phóng tên lửa Trường Chinh 5 đưa tàu thăm dò Thiên Vấn-1 của Trung Quốc đến sao Hỏa. Ảnh: Reuters

Theo ông Hầu Tăng Khiêm, mục tiêu khoa học ưu tiên hàng đầu của sứ mệnh Thiên Vấn-3 là tìm kiếm các dấu vết tiềm năng của sự sống trên sao Hỏa. Để chuẩn bị cho kế hoạch đầy tham vọng này, các nhà khoa học Trung Quốc đang khẩn trương hoàn thiện công tác biên soạn bản đồ địa chất toàn Sao Hỏa thế hệ mới với độ chính xác và chi tiết chưa từng có. Bản đồ sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu về cấu trúc địa chất, địa hình, vật chất bề mặt cũng như lịch sử tiến hóa của các khu vực khác nhau trên sao Hỏa.

Ông Hầu Tăng Khiêm cũng cho biết, dự kiến vào cuối năm 2026, nhóm nghiên cứu sẽ chính thức xác định khu vực hạ cánh cuối cùng cho tàu Thiên Vấn-3. Quá trình lựa chọn địa điểm này dựa trên những phân tích địa chất sâu rộng, nhằm tối ưu hóa khả năng thu thập mẫu vật có giá trị khoa học cao nhất.

Được biết, Thiên Vấn-3 là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình thăm dò hành tinh của Trung Quốc. Sứ mệnh này hướng tới việc lấy mẫu trên bề mặt sao Hỏa và đưa về Trái Đất để phân tích, qua đó giúp các nhà khoa học nghiên cứu thành phần vật chất, điều kiện môi trường cổ đại và khả năng từng tồn tại sự sống trên hành tinh này.

Nếu thực hiện thành công, Thiên Vấn-3 có thể trở thành sứ mệnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại đưa được mẫu vật từ sao Hỏa trở về Trái Đất.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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