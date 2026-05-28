Trung Quốc xác định vai trò đặc biệt của vật liệu mới trong kinh tế quốc gia

Việc đưa vật liệu mới vào các khuyến nghị của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) đánh dấu một sự chuyển đổi chiến lược: Những vật liệu này không còn chỉ là yếu tố hỗ trợ trong chuỗi công nghiệp của Trung Quốc mà đã trở thành trụ cột cơ bản của hệ thống công nghiệp hiện đại và lực lượng sản xuất chất lượng mới.

Công nhân xử lý sản phẩm nhôm trên dây chuyền sản xuất thông minh tại một cơ sở vật liệu mới ở thành phố Phủ Châu, tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc, vào ngày 2/3/2026. Ảnh: VCG.

Đó là chia sẻ của một cố vấn chính trị quốc gia khi trả lời phỏng vấn của Global Times bên lề kỳ họp “Lưỡng hội” (Quốc hội và Chính hiệp) thường niên của Trung Quốc.

Ông Yang Quanhong - Ủy viên Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) khóa 14 và là giáo sư tại Đại học Thiên Tân, cho biết: Với động thái này, các nỗ lực giải quyết các công nghệ cốt lõi quan trọng sẽ được tăng cường hơn nữa, đặc biệt là trong lĩnh vực vật liệu chức năng cao cấp và vật liệu kết cấu tiên tiến.

Ngoài ra, ông Yang nói, việc thử nghiệm thí điểm, chuyển giao công nghệ và các kịch bản ứng dụng sẽ được chú trọng hơn, giúp phá vỡ rào cản chính giữa phòng thí nghiệm và dây chuyền sản xuất. Ông cũng cho rằng sự kết hợp giữa đổi mới vật liệu và đổi mới công nghiệp sẽ trở nên chặt chẽ hơn trong 5 năm tới.

Những nhận xét của ông Yang được đưa ra trong bối cảnh một số nhà lập pháp và cố vấn chính trị quốc gia nhấn mạnh tầm quan trọng của đổi mới khoa học công nghệ tại kỳ họp “Lưỡng hội” mới đây.

Ông Zeng Yuqun, Ủy viên Ủy ban toàn quốc Chính hiệp Trung Quốc và Chủ tịch hãng sản xuất pin CATL của Trung Quốc, đã nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn nhóm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh tuần trước rằng đổi mới trong nước là cốt lõi cho sự phát triển ngành năng lượng mới của Trung Quốc.

Còn theo ông Yang, đổi mới khoa học – công nghệ sẽ đóng vai trò nổi bật hơn trong phát triển kinh tế Trung Quốc từ năm 2026, năm đầu tiên triển khai Kế hoạch 5 năm lần thứ 15.

“Ngày nay, chúng ta cần không chỉ nuôi dưỡng các động lực tăng trưởng mới, mà còn phải thúc đẩy chuyển đổi và nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi và an ninh của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng”, ông Yang nói.