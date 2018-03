Tuần hành lớn ở Mỹ: Đảm bảo an toàn trường học trước bạo lực súng đạn

Hàng nghìn người tham gia trên đại lộ Pennsylvania gần Capitol Hill, hô vang khẩu hiệu, thông điệp phản đối bạo lực súng và yêu cầu Chính phủ thắt chặt các biện pháp kiểm soát súng chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn trường học nói riêng và người dân nói chung.

Sinh viên Mỹ tham gia cuộc tuần hành. Ảnh: AP

Theo ban tổ chức, khoảng 800 sự kiện tương tự dự kiến diễn ra ở khắp các thành phố trên toàn nước Mỹ và thế giới, như ở London (Anh), Paris (Pháp) và Berlin (Đức)...

Có thể nói, tình trạng bạo lực súng đạn đã trở thành một vấn nạn nhức nhối trong xã hội Mỹ nhiều năm nay, đặc biệt trong các trường học tại Mỹ. Trong chưa đầy hai tháng đầu năm 2018, đã có tới 18 vụ xả súng tại các trường học trên khắp nước Mỹ.

Vụ xả súng tại trường cấp 3 bang Florida tháng trước khiến 17 người thiệt mạng, như một ngọn dầu làm thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ bấy lâu nay trong dư luận nước Mỹ .

Cuộc biểu tình qui mô toàn quốc hôm qua mang tên "March For Our Lives" (Tuần hành vì sinh mạng của chúng ta), nối tiếp chiến dịch "#ENOUGH" (Thế là quá đủ) của học sinh hơn 3.000 trường học trên khắp nước Mỹ đã xuống đường tuần hành phản đối bạo lực súng đạn.

Các cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên trên khắp nước Mỹ phản đối bạo lực súng đạn cũng đang nhận được sự ủng hộ của người dân cũng như chính khách Mỹ.

Thị trưởng New York Bill De Blasio nhấn mạnh: “Cuộc chiến vì sự thay đổi đã kéo dài rất lâu rồi. Nhưng chưa bao giờ mạnh mẽ hơn những gì mà các bạn học sinh đang thực hiện trong thời gian qua.

Các bạn đang khẳng định rõ ràng rằng, cả đất nước này đang quá mệt mỏi với bạo lực súng đạn. Chúng tôi cần các bạn đứng lên, thể hiện rõ vai trò của mình. Tôi chắc chắn rằng sẽ có sự thay đổi. Tôi ngưỡng mộ và đánh giá cao các bạn”.



Với làn sóng chỉ trích tình trạng bạo lực súng đạn gia tăng trong trường học, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước sức ép về việc đưa ra luật kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn.

Nhà Trắng ngày 24/3 cho biết, đảm bảo an toàn trong trường học là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống. Ngay sau vụ xả súng tại Florida, Tổng thống Donald Trump đã nêu ý tưởng xây dựng một dự luật kiểm soát súng đạn nhằm ngăn chặn các vụ xả súng tại học đường, trong đó có quy định không cấp phép sở hữu súng đạn cho những đối tượng dưới 21 tuổi, tăng cường trang bị súng đạn cho các nhân viên an ninh và giáo viên tại các trường học.

Trong tuần này, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức đề xuất cấm hoàn toàn thiết bị "độ" súng, giúp chuyển đổi những khẩu súng bán tự động thành súng tự động có khả năng bắn nhanh.

Tuy nhiên những điều này liệu đã đủ để đảm bảo tính mạng cho những học sinh ngồi trên ghế nhà trường? Thậm chí một số nhà chỉ trích còn cho rằng ý tưởng của ông Trump trang bị vũ khí cho nhân viên trong trường học có nguy cơ "vũ trang hóa" trong môi trường giáo dục và những tai nạn bất ngờ.

Vấn đề cơ bản đó là tình trạng bạo lực súng đạn không chỉ trong trường học mà còn trên toàn nước Mỹ nói chung, là văn hóa đã ăn sâu vào xã hội Mỹ và trở thành một quyền bất khả xâm phạm tại quốc gia này, đặc biệt trong bối cảnh cả hai viện Quốc hội hiện nay đều do đảng Cộng hòa kiểm soát cũng như ngay chính cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là người ủng hộ mạnh mẽ quyền sở hữu súng đạn./.

