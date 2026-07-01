Turpan (Tân Cương) thách thức kỷ lục nhiệt độ cao nhất tại Trung Quốc

Theo dự báo trên mạng Thời tiết Trung Quốc của Cục Khí tượng nước này, từ 30/6-3/7, Tân Cương và phía Tây Cam Túc sẽ trải qua thời tiết nắng nóng bất thường so với cùng kỳ. Nhiệt độ ở nhiều vùng phía Bắc và khu vực Hoàng Hoài (gồm các tỉnh Hà Nam, An Huy, Giang Tô và Sơn Đông) sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm, trong khi miền Nam nước này sẽ trở nên cực kỳ oi bức.

Chiếc nhiệt kế khổng lồ ở Hỏa Diệm Sơn, Turpan, Tân Cương hiển thị nhiệt độ bề mặt trên 60 độ C vào ngày 24/6/2024. Ảnh: VCG

Trong đó, Turpan, Tân Cương - thành phố nóng nhất Trung Quốc vào mùa Hè, dự kiến ​​sẽ có nhiệt độ tối đa duy trì ở mức 45 độ C trở lên từ 30/6-5/7. Nền nhiệt có thể đạt 49 độ C vào ngày 2/7, ngang bằng mức nhiệt cao nhất ghi nhận tại địa phương. Một số khu vực thuộc lưu vực Turpan, nhiệt độ có thể lên đến 50-52 độ C, thách thức kỷ lục nhiệt độ cao nhất đo được tại Trung Quốc là 52,2 độ C.

Theo mạng Thiên Sơn (ts.cn) của Tân Cương, từ 30/6-5/7 và có thể kéo dài đến ngày 8/7, hầu hết các khu vực tại đây được dự báo sẽ trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa Hè, với nền nhiệt tối đa nhiều khu vực dự kiến ​​sẽ trên 40 độ C.

Đợt nắng nóng dự kiến ​​sẽ kéo dài và bao trùm một phạm vi rộng, buộc địa phương phải tăng cường các biện pháp phòng, chống lũ lụt do tuyết tan và lũ lụt hỗn hợp, cũng như thiệt hại do nắng nóng gây ra cho cây trồng, vật nuôi và sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã phải khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp để giữ không gian trong nhà mát mẻ, sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài và tránh các hoạt động ngoài trời vào những giờ nóng nhất buổi chiều, cảnh giác với nguy cơ say nắng và các bệnh liên quan đến nhiệt độ cao có thể đe dọa đến tính mạng.