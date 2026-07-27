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Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung giảm tuần thứ 2 liên tiếp

Thứ Hai, 10:20, 27/07/2026
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VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung giảm tuần thứ hai liên tiếp do những bê bối nội bộ và các chính sách kinh tế gây tranh cãi. 

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Realmeter - một tổ chức điều tra, xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc vừa công bố sáng 27/7, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae-myung đã giảm xuống còn 46,3%, giảm 2,1% so với tuần trước đó, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng lên mức 49,5%, tăng 1,5% so với tuần trước. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Lee Jae-myung giảm sút, đồng thời là tuần thứ tư liên tiếp hai tỷ lệ ủng hộ và không ủng hộ thay đổi trái chiều.

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Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myu giảm tuần thứ 2 liên tiếp do những bê bối nội bộ và các chính sách kinh tế gây tranh cãi. Ảnh: Yonhap News

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến kết quả này được cho là xuất phát từ những bê bối nội bộ và các chính sách kinh tế gây tranh cãi, xuất hiện làn sóng chỉ trích mạnh mẽ xung quanh việc bán căn hộ của Tổng thống Lee Jae-myung tại Seongnam (phía nam Seoul). Hồ sơ cho thấy người mua chỉ trả trước một phần, phần còn lại được vợ chồng Tổng thống tạo điều kiện cho vay trả chậm. Cùng với đó là những phát ngôn của nhà lãnh đạo Hàn Quốc về việc tăng thuế sở hữu nhà đất để kiềm chế giá nhà leo thang, sự sụt giảm mạnh liên tục của thị trường chứng khoán trong nước, những tranh chấp căng thẳng liên quan đến dự luật bãi bỏ quyền điều tra bổ sung của cơ quan công tố…, làm gia tăng áp lực lập pháp, vấp phải những phản ứng ngược chiều từ dư luận, và gây tâm lý lo ngại cho người dân.

Cuộc khảo sát dư luận do Realmeter thực hiện tuần này được triển khai đối với 2.505 cử tri ở độ tuổi từ 18 trở lên, trong thời gian từ ngày 20-24/7, có sai số cộng hoặc trừ 2% và mức độ tin cậy là 95%.

Cũng trong một cuộc thăm dò dư luận riêng biệt khác do Realmeter thực hiện, tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với đảng Dân chủ cầm quyền (DP) đã giảm 1,8% so với tuần trước, và xuống còn 41,3%, trong khi tỷ lệ ủng hộ đối với đảng đối lập lớn nhất - đảng Quyền lực Nhân dân (PPP), tăng 0,6% và lên mức 40,6%. Cuộc thăm dò này có sai số cộng - trừ 3,1%, với mức độ tin cậy là 95%.

Kể từ tháng 6 đến nay, tỷ lệ ủng hộ và không ủng hộ đối với Tổng thống Lee Jae-myung thường có xu hướng đảo chiều nhanh và sâu, lên xuống thất thường, khó dự đoán. Trong khi đó, theo nhận định của Realmeter, tỷ lệ ủng hộ đối với đảng Dân chủ cầm quyền sụt giảm do chịu hệ lụy từ các xung đột trong vòng sơ tuyển nội bộ đảng và áp lực thông qua các đạo luật gây tranh cãi. Ngược lại, đảng Quyền lực Nhân dân đối lập lại được hưởng lợi nhờ tận dụng sự bối rối chính sách của phe cầm quyền để tập hợp lại các nhóm cử tri bảo thủ cốt lõi tại khu vực Daegu và Gyeongbuk.

Theo đánh giá của dư luận, với khoảng cách 0,7% sít sao giữa 2 đảng, điều này báo hiệu cán cân quyền lực đang có xu hướng thay đổi và chuyển từ thế “áp đảo” sang thế “đối đầu trực diện”. Có thể từ nay, mọi bước đi sai lầm dù nhỏ của chính phủ đều có thể biến đảng cầm quyền thành phe thiểu số trong mắt dư luận.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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