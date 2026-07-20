Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lại mất điểm trước cử tri

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Realmeter - một tổ chức điều tra, xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc công bố hôm nay (20/7), tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae Myung lại mất thêm 0,5 điểm, tụt xuống mức 48,4%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng lên mức 48%. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp, hai tỷ lệ này thay đổi trái chiều và khoảng cách giữa 2 con số đang ngày càng nhỏ lại.

Tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đảo chiều. Ảnh: Jiji Press

Realmeter cho biết, lý do khiến những cử tri ở độ tuổi 40 - nhóm quan trọng nhất mang tính cốt lõi đối với giới chính trị Hàn Quốc, từ bỏ sự ủng hộ dành cho Tổng thống và đảng cầm quyền bao gồm việc nâng lãi suất chính sách, sự mất giá của chỉ số chứng khoán tổng hợp KOSPI, sự chia rẽ trong nội bộ đảng Dân chủ cầm quyền xung quanh một số vấn đề của cơ quan kiểm sát…

Trước đó, một cuộc thăm dò dư luận khác của Viện nghiên cứu Gallup Korea cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Lee Jae Myung bị giảm tuần thứ 2 liên tiếp, sau khi hồi phục trở lại từ đầu tháng 7 này, đồng thời cũng cho thấy một sự rượt đuổi giữa tỷ lệ ủng hộ và không ủng hộ đối với ông Lee và khoảng cách giữa 2 con số này cũng có dấu hiệu dần thu hẹp.

Liên tục trong hơn 1 năm, kể từ khi ông Lee Jae Myung nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 4/6/2025, tỷ lệ ủng hộ mà cử tri dành cho cá nhân Tổng thống liên tục tăng đều cho đến giữa tháng 6 vừa qua. Theo các kết quả điều tra được công bố vào thời điểm đó, tỷ lệ ủng hộ và không ủng hộ ông Lee bất ngờ đảo chiều rất nhanh và sâu. Cũng từ thời điểm đó, các con số này lên xuống thất thường, khó dự đoán.