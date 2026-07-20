English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lại mất điểm trước cử tri

Thứ Hai, 11:52, 20/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên tục trong 3 tuần gần đây, tỷ lệ những người ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chuyển sang nhóm không ủng hộ tăng cao, với nhiều lý do rất cụ thể.

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Realmeter - một tổ chức điều tra, xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc công bố hôm nay (20/7), tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae Myung lại mất thêm 0,5 điểm, tụt xuống mức 48,4%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng lên mức 48%. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp, hai tỷ lệ này thay đổi trái chiều và khoảng cách giữa 2 con số đang ngày càng nhỏ lại.

tong thong han quoc lee jae myung lai mat diem truoc cu tri hinh anh 1
Tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đảo chiều. Ảnh: Jiji Press

Realmeter cho biết, lý do khiến những cử tri ở độ tuổi 40 - nhóm quan trọng nhất mang tính cốt lõi đối với giới chính trị Hàn Quốc, từ bỏ sự ủng hộ dành cho Tổng thống và đảng cầm quyền bao gồm việc nâng lãi suất chính sách, sự mất giá của chỉ số chứng khoán tổng hợp KOSPI, sự chia rẽ trong nội bộ đảng Dân chủ cầm quyền xung quanh một số vấn đề của cơ quan kiểm sát…

Trước đó, một cuộc thăm dò dư luận khác của Viện nghiên cứu Gallup Korea cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Lee Jae Myung bị giảm tuần thứ 2 liên tiếp, sau khi hồi phục trở lại từ đầu tháng 7 này, đồng thời cũng cho thấy một sự rượt đuổi giữa tỷ lệ ủng hộ và không ủng hộ đối với ông Lee và khoảng cách giữa 2 con số này cũng có dấu hiệu dần thu hẹp.

Liên tục trong hơn 1 năm, kể từ khi ông Lee Jae Myung nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 4/6/2025, tỷ lệ ủng hộ mà cử tri dành cho cá nhân Tổng thống liên tục tăng đều cho đến giữa tháng 6 vừa qua. Theo các kết quả điều tra được công bố vào thời điểm đó, tỷ lệ ủng hộ và không ủng hộ ông Lee bất ngờ đảo chiều rất nhanh và sâu. Cũng từ thời điểm đó, các con số này lên xuống thất thường, khó dự đoán.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tòa án Hàn Quốc tuyên phạt thêm cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol 2 năm tù khổ sai
Tòa án Hàn Quốc tuyên phạt thêm cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol 2 năm tù khổ sai

VOV.VN - Chiều 13/7, Tòa án Trung ương Seoul đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol về cáo buộc vi phạm Luật Quỹ chính trị và tuyên thêm một bản án đối với bị cáo.

Tòa án Hàn Quốc tuyên phạt thêm cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol 2 năm tù khổ sai

Tòa án Hàn Quốc tuyên phạt thêm cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol 2 năm tù khổ sai

VOV.VN - Chiều 13/7, Tòa án Trung ương Seoul đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol về cáo buộc vi phạm Luật Quỹ chính trị và tuyên thêm một bản án đối với bị cáo.

Tòa án Hàn Quốc xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội danh mới
Tòa án Hàn Quốc xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội danh mới

VOV.VN - Tiến trình xét xử cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang ngày càng dồn dập, với nhiều phiên tòa các cấp đã và đang được tiến hành.

Tòa án Hàn Quốc xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội danh mới

Tòa án Hàn Quốc xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội danh mới

VOV.VN - Tiến trình xét xử cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang ngày càng dồn dập, với nhiều phiên tòa các cấp đã và đang được tiến hành.

Hàn Quốc nhận định Triều Tiên sẽ nâng cao năng lực tình báo
Hàn Quốc nhận định Triều Tiên sẽ nâng cao năng lực tình báo

VOV.VN - Truyền thông Hàn Quốc nhận định, Triều Tiên đã bắt đầu triển khai các biện pháp nhằm nâng cao năng lực tình báo quốc gia. 

Hàn Quốc nhận định Triều Tiên sẽ nâng cao năng lực tình báo

Hàn Quốc nhận định Triều Tiên sẽ nâng cao năng lực tình báo

VOV.VN - Truyền thông Hàn Quốc nhận định, Triều Tiên đã bắt đầu triển khai các biện pháp nhằm nâng cao năng lực tình báo quốc gia. 

Mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tại Hàn Quốc
Mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tại Hàn Quốc

VOV.VN - Mưa lớn tiếp tục trút xuống các tỉnh miền Trung và nhiều địa phương khác, gây thiệt hại nghiêm trọng tại Hàn Quốc, một trường hợp được xác nhận mất tích do mưa lớn.

Mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tại Hàn Quốc

Mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tại Hàn Quốc

VOV.VN - Mưa lớn tiếp tục trút xuống các tỉnh miền Trung và nhiều địa phương khác, gây thiệt hại nghiêm trọng tại Hàn Quốc, một trường hợp được xác nhận mất tích do mưa lớn.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc
Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc

VOV.VN - Sau khi nhận phán quyết đầu tiên của Tòa án tối cao Hàn Quốc về cáo buộc “cản trở thi hành công vụ”, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol cho biết sẽ khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc

VOV.VN - Sau khi nhận phán quyết đầu tiên của Tòa án tối cao Hàn Quốc về cáo buộc “cản trở thi hành công vụ”, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol cho biết sẽ khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ