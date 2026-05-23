中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung không ngừng tăng cao?

Thứ Bảy, 05:30, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2025, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung liên tục nhận được sự ủng hộ ngày một cao từ cử tri và công luận. Nguyên nhân của thành công này có nhiều yếu tố đáng chú ý.

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Viện nghiên cứu Gallup Korea – một tổ chức điều tra, xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc, vừa công bố, tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống nước này Lee Jae Myung đạt 64%, tăng 3 điểm so với điều tra lần trước, trong khi tỷ lệ không ủng hộ là 28%.

Các cuộc thăm dò dư luận của các các cơ quan nghiên cứu khác cũng cho kết quả tương tự, tuy có khác đối chút về con số tuyệt đối. Cụ thể, theo Flower Research, ông Lee có tới 72,5% ủng hộ, trong khi con số này do Realmeter công bố là 65,5%, còn tỷ lệ không ủng hộ giảm 2,8 điểm, xuống mức 30%. Theo các kết quả điều tra, có 2 yếu tố chính khiến Tổng thống Lee Jae Myung được người dân đánh giá cao.

vi sao ty le ung ho tong thong han quoc lee jae myung khong ngung tang cao hinh anh 1
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung Ảnh Yonhap

Thứ nhất là các thành tựu trong phục hồi, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân. Hiện nay, chính quyền của ông Lee đang thúc đẩy thay đổi từ mô hình phát triển lấy các doanh nghiệp lớn làm trung tâm sang mô hình lấy tất cả người dân làm trung tâm, thông qua lao động – việc làm, sự khởi nghiệp táo bạo của thanh niên… Sự đổi mới này cũng bao gồm sự chuyển đổi từ tư duy tăng trưởng bằng mọi giá sang tư duy phát triển bền vững không chỉ dựa vào các sản phẩm mà còn nhờ vào văn hóa.

Yếu tố thứ 2 là ngoại giao và an ninh. Tổng thống Lee Jae Myung một mặt kiên định mối quan hệ đồng minh Hàn – Mỹ để làm điểm tựa an ninh, mặt khác nỗ lực đa dạng hóa các mối quan hệ ngoại giao, thúc đẩy lợi ích chiến lược trong hợp tác với các đối tác quan trọng khác như Nhật Bản, Việt Nam, Ấn Độ… Chính sách hòa hoãn đối với CHDCND Triều Tiên cũng được đánh giá là “hợp lòng dân”.

Trong thông điệp đầu năm nay, nhà lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định sẽ đưa ra một câu trả lời thỏa đáng đối với câu hỏi “dân có giàu không khi nước đã mạnh?” của cử tri Hàn Quốc và cam kết sẽ biến những năm tháng còn lại trong nhiệm kỳ Tổng thống của cá nhân ông thành khoảng thời gian của những hy vọng trở thành sự thực. Theo giới quan sát, những cam kết này của Tổng thống Lee Jae Myung đang dần được cụ thể hóa.

Tuấn Nhật /VOV-Tokyo
Tag: hàn quốc xét xử cựu Tổng thống Hàn Quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol
Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

VOV.VN - Liên quan vụ án “thiết quân luật” gây khủng hoảng tại Hàn Quốc, ngày 14/5, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul bắt đầu tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về nhóm tội danh nghiêm trọng nhất.

Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

VOV.VN - Liên quan vụ án “thiết quân luật” gây khủng hoảng tại Hàn Quốc, ngày 14/5, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul bắt đầu tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về nhóm tội danh nghiêm trọng nhất.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo không chấp nhận bản án phúc thẩm
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo không chấp nhận bản án phúc thẩm

VOV.VN - Mặc dù Tòa án Cấp cao Seoul đã giảm nhẹ đáng kể hình phạt so với mức án sơ thẩm dành cho ông Han Duck Soo, nhưng cựu Thủ tướng Hàn Quốc vẫn quyết định kháng cáo.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo không chấp nhận bản án phúc thẩm

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo không chấp nhận bản án phúc thẩm

VOV.VN - Mặc dù Tòa án Cấp cao Seoul đã giảm nhẹ đáng kể hình phạt so với mức án sơ thẩm dành cho ông Han Duck Soo, nhưng cựu Thủ tướng Hàn Quốc vẫn quyết định kháng cáo.

Cựu thủ tướng Hàn Quốc bị tuyên án 15 năm tù trong vụ thiết quân luật năm 2024
Cựu thủ tướng Hàn Quốc bị tuyên án 15 năm tù trong vụ thiết quân luật năm 2024

VOV.VN - Tòa án Cấp cao Seoul của Hàn Quốc hôm nay (7/5) đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Han Duck-soo 15 năm tù về các tội danh liên quan tới vụ án ban hành thiết quân luật tại nước này năm 2024.

Cựu thủ tướng Hàn Quốc bị tuyên án 15 năm tù trong vụ thiết quân luật năm 2024

Cựu thủ tướng Hàn Quốc bị tuyên án 15 năm tù trong vụ thiết quân luật năm 2024

VOV.VN - Tòa án Cấp cao Seoul của Hàn Quốc hôm nay (7/5) đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Han Duck-soo 15 năm tù về các tội danh liên quan tới vụ án ban hành thiết quân luật tại nước này năm 2024.

Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee
Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee

VOV.VN - Ngày 28/4, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul bắt đầu phiên xét xử phúc thẩm đối với bà Kim Keon Hee - phu nhân của Tổng thống bị phế truất Yoon Suk Yeol, với nhiều tội danh nghiêm trọng.

Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee

Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee

VOV.VN - Ngày 28/4, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul bắt đầu phiên xét xử phúc thẩm đối với bà Kim Keon Hee - phu nhân của Tổng thống bị phế truất Yoon Suk Yeol, với nhiều tội danh nghiêm trọng.

Uy tín của Tổng thống Hàn Quốc không ngừng được nâng cao
Uy tín của Tổng thống Hàn Quốc không ngừng được nâng cao

VOV.VN - Những kết quả tich cực trong hoạt động ngoại giao, ổn định nội chính, phục hồi kinh tế…  đã giúp Tổng thống Hàn Quốc giành được tỷ lệ ủng hộ ngày một tăng cao từ cử tri và người dân. 

Uy tín của Tổng thống Hàn Quốc không ngừng được nâng cao

Uy tín của Tổng thống Hàn Quốc không ngừng được nâng cao

VOV.VN - Những kết quả tich cực trong hoạt động ngoại giao, ổn định nội chính, phục hồi kinh tế…  đã giúp Tổng thống Hàn Quốc giành được tỷ lệ ủng hộ ngày một tăng cao từ cử tri và người dân. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ