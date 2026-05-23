Vì sao tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung không ngừng tăng cao?

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Viện nghiên cứu Gallup Korea – một tổ chức điều tra, xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc, vừa công bố, tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống nước này Lee Jae Myung đạt 64%, tăng 3 điểm so với điều tra lần trước, trong khi tỷ lệ không ủng hộ là 28%.

Các cuộc thăm dò dư luận của các các cơ quan nghiên cứu khác cũng cho kết quả tương tự, tuy có khác đối chút về con số tuyệt đối. Cụ thể, theo Flower Research, ông Lee có tới 72,5% ủng hộ, trong khi con số này do Realmeter công bố là 65,5%, còn tỷ lệ không ủng hộ giảm 2,8 điểm, xuống mức 30%. Theo các kết quả điều tra, có 2 yếu tố chính khiến Tổng thống Lee Jae Myung được người dân đánh giá cao.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung Ảnh Yonhap

Thứ nhất là các thành tựu trong phục hồi, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân. Hiện nay, chính quyền của ông Lee đang thúc đẩy thay đổi từ mô hình phát triển lấy các doanh nghiệp lớn làm trung tâm sang mô hình lấy tất cả người dân làm trung tâm, thông qua lao động – việc làm, sự khởi nghiệp táo bạo của thanh niên… Sự đổi mới này cũng bao gồm sự chuyển đổi từ tư duy tăng trưởng bằng mọi giá sang tư duy phát triển bền vững không chỉ dựa vào các sản phẩm mà còn nhờ vào văn hóa.

Yếu tố thứ 2 là ngoại giao và an ninh. Tổng thống Lee Jae Myung một mặt kiên định mối quan hệ đồng minh Hàn – Mỹ để làm điểm tựa an ninh, mặt khác nỗ lực đa dạng hóa các mối quan hệ ngoại giao, thúc đẩy lợi ích chiến lược trong hợp tác với các đối tác quan trọng khác như Nhật Bản, Việt Nam, Ấn Độ… Chính sách hòa hoãn đối với CHDCND Triều Tiên cũng được đánh giá là “hợp lòng dân”.

Trong thông điệp đầu năm nay, nhà lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định sẽ đưa ra một câu trả lời thỏa đáng đối với câu hỏi “dân có giàu không khi nước đã mạnh?” của cử tri Hàn Quốc và cam kết sẽ biến những năm tháng còn lại trong nhiệm kỳ Tổng thống của cá nhân ông thành khoảng thời gian của những hy vọng trở thành sự thực. Theo giới quan sát, những cam kết này của Tổng thống Lee Jae Myung đang dần được cụ thể hóa.