UAE rời OPEC+ có thể châm ngòi làn sóng rút lui trong liên minh dầu mỏ

Thứ Tư, 06:13, 29/04/2026
VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) rời khỏi OPEC+ có thể khiến các thành viên khác thực hiện động thái tương tự nhằm thoát khỏi những hạn chế sản lượng của liên minh.

Nếu có thời điểm thích hợp để rời đi, thì đó là lúc này. Kazakhstan cũng có thể đi theo hướng tương tự — đây là một nhà sản xuất lớn khác đang muốn mở rộng tăng trưởng", ông Robin Mills, Giám đốc điều hành của Qamar Energy, một công ty tư vấn có trụ sở tại Dubai lưu ý. 

UAE từ lâu đã thúc đẩy việc tăng hạn ngạch sản lượng của OPEC và OPEC+ khi nước này tìm cách mở rộng công suất vượt xa mức được liên minh ấn định.

Ông Mills cho biết hạn ngạch đã giới hạn sản lượng của UAE ở mức khoảng 3,2 triệu thùng mỗi ngày và sản lượng có thể tăng gần gấp đôi nếu không có những hạn chế này.

OPEC là một nhóm các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ phối hợp sản xuất để kiểm soát nguồn cung và ấn định giá cả. OPEC+ là một liên minh rộng lớn hơn, trong đó có cả Nga và các quốc gia khác không phải là thành viên của OPEC.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
OPEC+ tiếp tục tăng hạn ngạch khai thác dầu
VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bloomberg, Liên minh các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác (OPEC+) đã thống nhất tăng sản lượng dầu thêm khoảng 206.000 thùng/ngày trong tháng 5, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp liên minh này điều chỉnh tăng hạn ngạch khai thác.

Giá dầu thế giới biến động: Vai trò điều tiết thị trường của OPEC ra sao?
VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn, đáng chú ý là căng thẳng tại Trung Đông, thị trường dầu mỏ đang chứng kiến những biến động mạnh về giá. Khi nguồn cung có nguy cơ gián đoạn, OPEC đóng vai trò là "van điều tiết" để ổn định thị trường.

OPEC+ ghi nhận biến động mạnh của thị trường dầu mỏ do căng thẳng địa chính trị
VOV.VN - Ngày 1/2, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết các nước OPEC+ ghi nhận mức độ biến động cao và tình trạng bất định lớn trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó có tình hình tại Venezuela và Iran.

