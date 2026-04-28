  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
UAE rút khỏi OPEC, giáng đòn mạnh vào liên minh dầu mỏ và Saudi Arabia

Thứ Ba, 20:43, 28/04/2026
VOV.VN - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sẽ rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) từ ngày 1/5, theo thông báo của hãng thông tấn nhà nước WAM.

“Quyết định này phù hợp với tầm nhìn kinh tế và chiến lược dài hạn của UAE, cũng như định hướng phát triển ngành năng lượng, bao gồm việc đẩy nhanh đầu tư vào sản xuất năng lượng trong nước”, tuyên bố trên nêu rõ.  

Ảnh minh hoạ: Reuters

OPEC là một tổ chức gồm các quốc gia sản xuất dầu lớn, phối hợp chính sách sản lượng nhằm tác động đến nguồn cung và giá dầu toàn cầu. UAE cũng sẽ rời khỏi liên minh mở rộng OPEC+, trong đó có Nga.

Động thái này được xem là một cú giáng mạnh vào OPEC và thành viên dẫn dắt là Saudi Arabia, trong bối cảnh liên minh này đang tìm cách duy trì ảnh hưởng trên thị trường năng lượng toàn cầu. Các nước thuộc OPEC hiện chiếm khoảng 36% sản lượng dầu thế giới và nắm giữ gần 80% nguồn dự trữ thế giới.

Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail Al Mazrouei cho biết quyết định rút khỏi OPEC phản ánh “sự điều chỉnh chính sách phù hợp với các yếu tố nền tảng của thị trường trong dài hạn”, đồng thời khẳng định Abu Dhabi vẫn cam kết đảm bảo an ninh năng lượng và cung ứng ổn định cho thị trường toàn cầu.

Trong nhiều năm, UAE đã thúc đẩy việc nâng hạn ngạch sản xuất trong OPEC nhằm mở rộng công suất khai thác vượt mức phân bổ của tổ chức. Việc rút khỏi liên minh được cho là sẽ giúp nước này linh hoạt hơn trong việc gia tăng sản lượng.  

OPEC được thành lập năm 1960 bởi Saudi Arabia, Iran, Iraq, Venezuela và Kuwait. UAE gia nhập OPEC năm 1967. Hiện quốc gia này nằm trong top 10 nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 3 - 4% sản lượng toàn cầu.

Tag: UAE OPEC liên minh dầu mỏ Saudi Arabia cuộc chiến Iran giá dầu thế giới
OPEC+ tiếp tục tăng hạn ngạch khai thác dầu
VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bloomberg, Liên minh các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác (OPEC+) đã thống nhất tăng sản lượng dầu thêm khoảng 206.000 thùng/ngày trong tháng 5, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp liên minh này điều chỉnh tăng hạn ngạch khai thác.

Giá dầu thế giới biến động: Vai trò điều tiết thị trường của OPEC ra sao?
VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn, đáng chú ý là căng thẳng tại Trung Đông, thị trường dầu mỏ đang chứng kiến những biến động mạnh về giá. Khi nguồn cung có nguy cơ gián đoạn, OPEC đóng vai trò là “van điều tiết” để ổn định thị trường.

OPEC+ tăng sản lượng dầu mỏ
VOV.VN - Các thành viên chủ chốt của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) hôm qua (1/3) đã tăng hạn ngạch sản lượng cao hơn dự kiến, ​​sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, gây ra sự trả đũa từ Iran trên khắp Trung Đông.

