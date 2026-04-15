UAE - Iran hội đàm cấp cao lần đầu tiên kể từ khi nổ ra xung đột ở Trung Đông

Thứ Tư, 23:18, 15/04/2026
VOV.VN - Phó Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, đã có cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Ghalibaf kể từ khi nổ ra xung đột Mỹ - Iran, sự kiện kéo theo việc Iran nã hỏa lực vào UAE.

Theo hãng thông tấn nhà nước WAM của UAE, các quan chức Iran và UAE đã thảo luận về các nỗ lực giảm leo thang trong khu vực, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf. Ảnh: Reuters.

UAE phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ ​​sự trả đũa của Iran đối với Mỹ và Israel, với hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran đã nhắm mục tiêu vào lãnh thổ UAE.

Ông Anwar Gargash, cố vấn ngoại giao của tổng thống UAE, cho biết hồi đầu tháng này rằng Abu Dhabi muốn một thỏa thuận ngừng bắn giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân, tên lửa và máy bay không người lái của Iran, cùng với cam kết "không gây chiến" từ phía Iran trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf hiện nổi lên như một trong những nhân vật hàng đầu của Iran sau khi Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng các quan chức cấp cao khác của Tehran đã bị Mỹ và Israel ám sát.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tin liên quan

Israel tuyên bố tập kích hơn 200 mục tiêu Hezbollah ở Lebanon trong 24 giờ qua
Israel tuyên bố tập kích hơn 200 mục tiêu Hezbollah ở Lebanon trong 24 giờ qua

VOV.VN - Quân đội Israel vừa tuyên bố đã tấn công hơn 200 “cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở miền nam Lebanon” trong vòng 24 giờ qua, bao gồm các công trình quân sự, bệ phóng và những thành viên Hezbollah.

Israel tuyên bố tập kích hơn 200 mục tiêu Hezbollah ở Lebanon trong 24 giờ qua

Israel tuyên bố tập kích hơn 200 mục tiêu Hezbollah ở Lebanon trong 24 giờ qua

VOV.VN - Quân đội Israel vừa tuyên bố đã tấn công hơn 200 “cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở miền nam Lebanon” trong vòng 24 giờ qua, bao gồm các công trình quân sự, bệ phóng và những thành viên Hezbollah.

Các bên trung gian hòa giải tiến sát việc gia hạn lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran
Các bên trung gian hòa giải tiến sát việc gia hạn lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran

VOV.VN - Các nhà trung gian hòa giải hôm 15/4 đã tiến gần hơn đến việc gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran và nối lại các cuộc đàm phán để cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn mong manh trước khi nó hết hạn vào tuần tới.

Các bên trung gian hòa giải tiến sát việc gia hạn lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran

Các bên trung gian hòa giải tiến sát việc gia hạn lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran

VOV.VN - Các nhà trung gian hòa giải hôm 15/4 đã tiến gần hơn đến việc gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran và nối lại các cuộc đàm phán để cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn mong manh trước khi nó hết hạn vào tuần tới.

Tổng thống Mỹ Trump: Cuộc chiến Iran sắp kết thúc
Tổng thống Mỹ Trump: Cuộc chiến Iran sắp kết thúc

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn của Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran sắp kết thúc. .

Tổng thống Mỹ Trump: Cuộc chiến Iran sắp kết thúc

Tổng thống Mỹ Trump: Cuộc chiến Iran sắp kết thúc

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn của Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran sắp kết thúc. .

