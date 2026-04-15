UAE - Iran hội đàm cấp cao lần đầu tiên kể từ khi nổ ra xung đột ở Trung Đông

Theo hãng thông tấn nhà nước WAM của UAE, các quan chức Iran và UAE đã thảo luận về các nỗ lực giảm leo thang trong khu vực, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

UAE phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ ​​sự trả đũa của Iran đối với Mỹ và Israel, với hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran đã nhắm mục tiêu vào lãnh thổ UAE.

Ông Anwar Gargash, cố vấn ngoại giao của tổng thống UAE, cho biết hồi đầu tháng này rằng Abu Dhabi muốn một thỏa thuận ngừng bắn giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân, tên lửa và máy bay không người lái của Iran, cùng với cam kết "không gây chiến" từ phía Iran trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf hiện nổi lên như một trong những nhân vật hàng đầu của Iran sau khi Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng các quan chức cấp cao khác của Tehran đã bị Mỹ và Israel ám sát.