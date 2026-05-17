UAV tấn công gần nhà máy điện hạt nhân UAE, nguy cơ chiến sự Iran tái bùng phát

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Barakah của UAE ngày 17/5 đã gây ra hỏa hoạn tại khu vực xung quanh cơ sở này, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột tái bùng phát trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ với Iran ngày càng mong manh.

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào nhận trách nhiệm vụ tấn công. Chính phủ UAE cũng chưa quy trách nhiệm cho bất kỳ bên nào, dù trước đó cáo buộc Iran đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng UAV và tên lửa trong những ngày gần đây, khi căng thẳng quanh eo biển Hormuz tiếp tục leo thang.

Barakah là nhà máy điện hạt nhân duy nhất của UAE. Hiện cho có thông tin về thương vong hay rò rỉ phóng xạ sau vụ việc.

Nhà máy điện hạt nhân Barakah trong quá trình xây dựng tại sa mạc phía Tây Abu Dhabi, UAE. Ảnh: WAM/AP

Nhà máy điện hạt nhân Barakah trị giá 20 tỷ USD được UAE xây dựng với sự hỗ trợ của Hàn Quốc và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2020. Đây là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên và duy nhất tại thế giới Arab, cung cấp khoảng 25% nhu cầu điện năng của UAE.

Cơ quan quản lý hạt nhân UAE cho biết vụ cháy không ảnh hưởng tới mức độ an toàn của nhà máy. “Tất cả các tổ máy vẫn hoạt động bình thường”, cơ quan này thông báo trên mạng xã hội X.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết vụ tấn công đã gây cháy tại một máy phát điện và buộc một lò phản ứng phải chuyển sang sử dụng hệ thống máy phát điện diesel khẩn cấp. Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về vụ việc, nhấn mạnh mọi hoạt động quân sự đe dọa an toàn hạt nhân đều không thể chấp nhận.

Đây là lần đầu tiên khu tổ hợp Barakah gồm 4 lò phản ứng trở thành mục tiêu kể từ khi xung đột bùng phát. Nhà máy nằm gần biên giới Saudi Arabia, cách thủ đô Abu Dhabi của UAE khoảng 225 km về phía Tây.

Trước đó, lực lượng Houthi tại Yemen – nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn – từng tuyên bố nhắm mục tiêu vào nhà máy này khi công trình còn đang xây dựng hồi năm 2017. Tuy nhiên, UAE đã bác bỏ thông tin này vào thời điểm đó.

Khác với Iran, UAE đã ký với Mỹ một thỏa thuận hạt nhân nghiêm ngặt theo cơ chế được gọi là “Thỏa thuận 123”, trong đó Abu Dhabi cam kết không theo đuổi hoạt động làm giàu urani trong nước cũng như tái xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng nhằm tránh nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân. Nguồn urani phục vụ nhà máy Barakah được nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài. Trong khi đó, chương trình hạt nhân của Iran từ lâu là tâm điểm căng thẳng giữa Tehran với Mỹ và Israel.