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Ukraine bổ nhiệm tư lệnh quân đội mới sau các bất đồng trong giới lãnh đạo

Thứ Tư, 06:21, 22/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 21/7 bổ nhiệm Tướng Mykhailo Drapatyi làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Đây là cuộc cải tổ lớn nhất trong giới lãnh đạo quân sự Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga bước sang năm thứ 5.

Ông Zelensky thay thế Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi, 60 tuổi, bằng ông Drapatyi, 43 tuổi - một chỉ huy giàu kinh nghiệm và được đánh giá cao. Ông Drapatyi từng lãnh đạo Lục quân Ukraine trong giai đoạn 2024-2025.

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Ông Mykhailo Drapatyi. Ảnh: Reuters

“Tôi sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm, sự tập trung cao độ và tôn trọng những người đang bảo vệ đất nước hôm nay”, ông Drapatyi viết trên Facebook.

Động thái này diễn ra sau nhiều ngày biểu tình trên đường phố, bắt nguồn từ cuộc cải tổ bất ngờ trong chính phủ khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov bị cách chức. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy những căng thẳng giữa một bên cho rằng công nghệ đóng vai trò then chốt trong việc giành chiến thắng và một bên thuộc thế hệ lãnh đạo cũ với cách tiếp cận truyền thống.

Tuần trước, ông Zelensky đã cách chức ông Mykhailo Fedorov, 35 tuổi, một người dẫn dắt nỗ lực thúc đẩy đổi mới công nghệ UAV và từng bất đồng với ông Syrskyi.

“Các hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang được triển khai và phải tiếp tục ổn định. Kế hoạch trừng phạt tầm xa và chương trình tấn công tầm trung của Ukraine sẽ được thực hiện với độ chính xác tuyệt đối”, ông Zelensky nói.

Cuộc cải tổ diễn ra trong bối cảnh Ukraine tìm cách giành thế chủ động trong cuộc xung đột bằng cách tăng cường tấn công vào ngành năng lượng và các tuyến hậu cần của Nga. Việc ông Fedorov bị cách chức đã làm dấy lên lo ngại trong giới phân tích quân sự rằng đà tiến công gần đây của Ukraine trên chiến trường có thể bị chững lại.

Ông Syrskyi đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ huy lực lượng bảo vệ Kiev trong những ngày đầu xung đột và giữ chức Tổng tư lệnh quân đội Ukraine từ đầu năm 2024. Tuy nhiên, ông cũng phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt về phong cách chỉ huy cứng rắn.

Ông Zelensky không đề cập đến vị trí mới dành cho ông Syrskyi, chỉ cho biết đã thảo luận với ông về nhiệm vụ của ông trong thời gian tới. Tổng thống Ukraine cũng cho biết ông đã đề nghị ông Fedorov đảm nhận “một vị trí phù hợp” để phụ trách lĩnh vực công nghệ của nhà nước.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: Reuters
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