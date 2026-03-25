Ukraine cáo buộc Nga tấn công quy mô lớn, hơn 1.000 UAV trong 24 giờ

Giới chức Ukraine hôm 24/3 cho biết, Nga đã triển khai hơn 550 UAV tấn công vào ban ngày. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, các đợt tấn công đã khiến nhiều người thiệt mạng và ít nhất 40 người bị thương. Nhiều công trình dân sự, trong đó chung cư, bệnh viện và một di sản thế giới được UNESCO công nhận, đã bị hư hại.

Một tòa nhà bị phá hủy do giao tranh tại Ukraine. Ảnh: Reuters

Trước đó, trong đêm, lực lượng Nga đã phóng 34 tên lửa và 392 máy bay không người lái. Chính quyền địa phương cho biết các cuộc tấn công này khiến 2 người thiệt mạng tại vùng Poltava, một người ở Zaporizhzhia và một người khác trên một chuyến tàu chở khách tại Kharkov.

Đến khoảng giữa trưa, còi báo động không kích tiếp tục vang lên khi các đợt tấn công bằng máy bay không người lái mới được phát hiện trong không phận Ukraine. Nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, người dân khẩn trương tìm nơi trú ẩn. Sau đó, các vụ nổ được ghi nhận tại nhiều thành phố, gồm Lviv, Ternopil, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Zhytomyr, Zaporizhzhia và Dnipro.

Tổng thống Zelensky chỉ trích các cuộc tấn công là “phi lý”, đồng thời cho rằng quy mô của chiến dịch cho thấy Nga không có dấu hiệu muốn chấm dứt xung đột, trong bối cảnh ông đang thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Không quân Ukraine nhận định đây là “một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất” kể từ đầu chiến sự. Theo số liệu của lực lượng này, tính cả các đợt tấn công vào ban đêm, Nga đã phóng hơn 1.000 UAV chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Dù hệ thống phòng không đã đánh chặn phần lớn mục tiêu, Không quân Ukraine cho biết vẫn ghi nhận 15 vụ tấn công trúng mục tiêu vào ban ngày. Hiện Nga vẫn chưa lên tiếng về cáo buộc này.