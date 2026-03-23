Nga đề xuất ngừng chia sẻ tình báo với Iran nếu Mỹ làm điều tương tự với Ukraine

Kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu khoảng ba tuần trước, Moscow được cho là đã tăng cường hợp tác quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Tehran, bao gồm việc cung cấp tọa độ liên quan đến các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc gặp. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, theo các nguồn tin của Politico, Washington đã bác bỏ đề xuất “có đi có lại” này vào tuần trước. Đề nghị được đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đưa ra trong cuộc gặp với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Miami.

Động thái này khiến các đối tác của Ukraine lo ngại về nỗ lực của Moscow nhằm gia tăng chia rẽ giữa Mỹ và châu Âu. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/3 đã chỉ trích các nước NATO, gọi họ là “những kẻ hèn nhát” vì không triển khai tàu tham gia chiến dịch mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược đang bị gián đoạn do căng thẳng với Iran.

Căng thẳng xuyên Đại Tây Dương gia tăng trong bối cảnh Ukraine lo ngại cuộc chiến với Nga đang dần bị lu mờ khi xung đột tại Trung Đông chiếm ưu tiên trong chương trình nghị sự quốc tế.

Châu Âu cũng bày tỏ quan ngại về việc thiếu tiến triển trong các nỗ lực đàm phán hòa bình, khi cuộc xung đột tại Ukraine đã kéo dài sang năm thứ năm.

Hai đặc phái viên Mỹ, ông Witkoff và ông Kushner, hiện đang tham gia các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran, đồng thời giữ vai trò trung gian trong các hồ sơ khác, bao gồm xung đột Israel-Hamas và Nga-Ukraine.

Tuần trước, Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian đang “tạm dừng”, nhưng không nêu rõ lý do. Cuộc gặp gần nhất giữa các bên diễn ra vào tháng 2 tại Geneva, trong khi vòng đàm phán dự kiến tại Abu Dhabi đầu tháng này đã bị hoãn.