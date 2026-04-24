Ukraine chuẩn bị “đòn công nghệ bất ngờ” để đối phó Nga

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Kiev, Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov, cho rằng chỉ khi Lực lượng Vũ trang Ukraine duy trì được sức mạnh, các cuộc đàm phán hòa bình mới có cơ hội thành công.

Theo ông Budanov, xung đột đã bước sang giai đoạn mà việc gia tăng số lượng máy bay không người lái không còn tạo ra khác biệt đáng kể, khi cả hai bên đều tiệm cận giới hạn của công nghệ điều khiển hiện tại.

Bước đi tiếp theo của Ukraine là tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo vào hệ thống tác chiến, hướng tới phát triển các nền tảng chiến đấu tự động có khả năng tự nhận diện mục tiêu và cơ động trên chiến trường.

“Chúng ta cần chuyển sang các hệ thống tự động có thể tự xác định mục tiêu và di chuyển. Ukraine đã có những bước phát triển theo hướng này và tôi tin chúng sẽ sớm trở thành bất ngờ đối với đối phương”, ông Budanov nói.

Ông Budanov nhấn mạnh, ưu thế trên chiến trường là điều kiện then chốt để củng cố vị thế đàm phán của Ukraine. Ông khẳng định Kiev sẽ không nhượng bộ lãnh thổ hay chấp nhận các thỏa hiệp đi ngược lợi ích quốc gia. Quan chức này cũng đề cập đến hiệu quả của các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu, cho rằng những biện pháp này không chỉ làm suy giảm nguồn lực của Moscow mà còn ảnh hưởng đến uy tín của nước này trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Trước đó, ông Budanov cho biết Ukraine đã xây dựng kế hoạch cụ thể đối với khu vực Donbas, nhấn mạnh hai vùng Donetsk và Lugansk không phải là các khu vực được đưa ra để thương lượng. Mọi quyết sách liên quan sẽ đặt lợi ích của người dân Ukraine lên hàng đầu.