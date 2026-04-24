Ukraine chuẩn bị “đòn công nghệ bất ngờ” để đối phó Nga

Thứ Sáu, 10:16, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ukraine đang phát triển một “đòn công nghệ bất ngờ” để giành lợi thế trên chiến trường trong tương lai gần.

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Kiev, Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov, cho rằng chỉ khi Lực lượng Vũ trang Ukraine duy trì được sức mạnh, các cuộc đàm phán hòa bình mới có cơ hội thành công.

ukraine chuan bi don cong nghe bat ngo de doi pho nga hinh anh 1
Ông Kyrylo Budanov. Ảnh: RBC-Ukraine

Theo ông Budanov, xung đột đã bước sang giai đoạn mà việc gia tăng số lượng máy bay không người lái không còn tạo ra khác biệt đáng kể, khi cả hai bên đều tiệm cận giới hạn của công nghệ điều khiển hiện tại.

Bước đi tiếp theo của Ukraine là tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo vào hệ thống tác chiến, hướng tới phát triển các nền tảng chiến đấu tự động có khả năng tự nhận diện mục tiêu và cơ động trên chiến trường.

“Chúng ta cần chuyển sang các hệ thống tự động có thể tự xác định mục tiêu và di chuyển. Ukraine đã có những bước phát triển theo hướng này và tôi tin chúng sẽ sớm trở thành bất ngờ đối với đối phương”, ông Budanov nói.

Ông Budanov nhấn mạnh, ưu thế trên chiến trường là điều kiện then chốt để củng cố vị thế đàm phán của Ukraine. Ông khẳng định Kiev sẽ không nhượng bộ lãnh thổ hay chấp nhận các thỏa hiệp đi ngược lợi ích quốc gia. Quan chức này cũng đề cập đến hiệu quả của các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu, cho rằng những biện pháp này không chỉ làm suy giảm nguồn lực của Moscow mà còn ảnh hưởng đến uy tín của nước này trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Trước đó, ông Budanov cho biết Ukraine đã xây dựng kế hoạch cụ thể đối với khu vực Donbas, nhấn mạnh hai vùng Donetsk và Lugansk không phải là các khu vực được đưa ra để thương lượng. Mọi quyết sách liên quan sẽ đặt lợi ích của người dân Ukraine lên hàng đầu.

capture.jpg

Nga giăng "lưới lửa" siết chặt bầu trời, gây sức ép dồn dập phòng tuyến Ukraine

VOV.VN - Ukraine đang phải căng mình ứng phó khi đối phương liên tục thay đổi chiến thuật, gia tăng tần suất và mở rộng mục tiêu tấn công của Nga. Từ các đợt UAV quy mô lớn đến tên lửa tầm xa, áp lực không ngừng nghỉ đang đẩy hệ thống phòng không và năng lực ứng phó của của Kiev vào trạng thái thử thách khắc nghiệt.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Ukraine hạ cấp khai hỏa Patriot: Từ “bắn loạt” xuống “bắn đơn” trước tên lửa Nga

VOV.VN - Một chỉ huy Ukraine tiết lộ các kíp vận hành hệ thống phòng không Patriot của nước này đang điều chỉnh cách tác chiến, giảm số lượng tên lửa đánh chặn trong mỗi lần đối phó với tên lửa Nga.

Ukraine bí mật thử nghiệm công nghệ không gian đối phó tên lửa siêu thanh Nga

VOV.VN - Một nghị sĩ cấp cao Ukraine tiết lộ nước này đã bí mật thực hiện hai vụ phóng tên lửa vào không gian cách đây không lâu và coi đó là phương án tiềm năng nhằm đối phó với các loại tên lửa siêu thanh của Nga trong tương lai.

Nga cảnh báo nhắm mục tiêu vào các cơ sở liên kết Ukraine ở châu Âu

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, cho rằng danh sách các cơ sở sản xuất có liên quan đến Ukraine, phân bố tại nhiều quốc gia châu Âu và vừa được quân đội Nga công bố, cần được xem là danh sách các mục tiêu tiềm năng.

