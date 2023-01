Ukraine kêu gọi loại Nga khỏi Liên Hợp Quốc

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ, "Ukraine kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc phục hồi áp dụng Hiến chương Liên Hợp Quốc trong các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc Liên bang Nga ở Liên Hợp Quốc, tước bỏ tư cách thành viên thường trực của Nga trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và loại nước này khỏi Liên Hợp Quốc nói chung".

Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố rằng phía, Nga đã chiếm chỗ thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong việc "bỏ qua Hiến chương của tổ chức". Ngoài ra, Kiev cáo buộc Moscow sử dụng quyền phủ quyết của mình tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cũng theo Bộ Ngoại giao Ukraine, tư cách thành viên Liên Hợp Quốc được trao cho "các quốc gia yêu chuộng hòa bình" theo khuyến nghị của Hội đồng Bảo an và quyết định của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, ở Ukraine và ở các nước phương Tây, thỉnh thoảng có những lời kêu gọi loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, việc nước này tham gia Hội đồng Bảo an với tư cách là thành viên thường trực được quy định tại Điều 23 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Do đó, để loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an, cần phải sửa đổi tài liệu cơ bản của Liên Hợp Quốc, việc thông qua cần có chữ ký của tất cả các thành viên thường trực. Nga có quyền phủ quyết một đề xuất như vậy./.