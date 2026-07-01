Ukraine ký thỏa thuận mua 16 tiêm kích Gripen E của Thụy Điển

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky cho biết: “Cùng với Thụy Điển, chúng tôi tiếp tục tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân Ukraine”.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các máy bay sẽ được bàn giao kèm theo gói thiết bị liên quan, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ bảo đảm vận hành.

Tiêm kích JAS 39 Gripen của Không quân Thụy Điển. Ảnh: Reuters

Theo các thỏa thuận đã đạt được trước đó với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, Ukraine cũng dự kiến tiếp nhận 16 tiêm kích Gripen C/D đầu tiên vào đầu năm 2027.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã có cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson để thảo luận việc triển khai thỏa thuận, cũng như thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương. Hai bên cũng trao đổi về công tác chuẩn bị cho sáng kiến hợp tác phát triển máy bay không người lái (UAV) và các nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ trước tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Zelensky bày tỏ cảm ơn chính phủ và người dân Thụy Điển vì sự hỗ trợ liên tục dành cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát vào năm 2022.

Thụy Điển là một trong những nước viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine, cung cấp nhiều loại khí tài như xe tăng, pháo, xe bọc thép và máy bay trinh sát.

Gripen do hãng Saab phát triển là dòng tiêm kích đa nhiệm có khả năng thực hiện các nhiệm vụ không đối không, không đối đất và trinh sát. Theo các chuyên gia, một trong những ưu điểm lớn nhất của Gripen đối với Ukraine là dòng máy bay này được thiết kế để có thể hoạt động phân tán trong điều kiện chiến tranh, phù hợp với kịch bản Thụy Điển từng chuẩn bị trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh trước nguy cơ các căn cứ không quân bị tấn công.

Ngoài ra, Gripen có thể mang nhiều loại vũ khí tiêu chuẩn NATO, trong đó có các tên lửa không đối không IRIS-T, AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM và Meteor.