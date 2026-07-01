English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ukraine ký thỏa thuận mua 16 tiêm kích Gripen E của Thụy Điển

Thứ Tư, 06:21, 01/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/6 thông báo Ukraine và Thụy Điển đã ký thỏa thuận mua 16 máy bay chiến đấu Gripen E do Thụy Điển sản xuất.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky cho biết: “Cùng với Thụy Điển, chúng tôi tiếp tục tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân Ukraine”.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các máy bay sẽ được bàn giao kèm theo gói thiết bị liên quan, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ bảo đảm vận hành.

ukraine ky thoa thuan mua 16 tiem kich gripen e cua thuy Dien hinh anh 1
Tiêm kích JAS 39 Gripen của Không quân Thụy Điển. Ảnh: Reuters

Theo các thỏa thuận đã đạt được trước đó với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, Ukraine cũng dự kiến tiếp nhận 16 tiêm kích Gripen C/D đầu tiên vào đầu năm 2027.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã có cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson để thảo luận việc triển khai thỏa thuận, cũng như thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương. Hai bên cũng trao đổi về công tác chuẩn bị cho sáng kiến hợp tác phát triển máy bay không người lái (UAV) và các nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ trước tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Zelensky bày tỏ cảm ơn chính phủ và người dân Thụy Điển vì sự hỗ trợ liên tục dành cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát vào năm 2022.

Thụy Điển là một trong những nước viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine, cung cấp nhiều loại khí tài như xe tăng, pháo, xe bọc thép và máy bay trinh sát.

Gripen do hãng Saab phát triển là dòng tiêm kích đa nhiệm có khả năng thực hiện các nhiệm vụ không đối không, không đối đất và trinh sát. Theo các chuyên gia, một trong những ưu điểm lớn nhất của Gripen đối với Ukraine là dòng máy bay này được thiết kế để có thể hoạt động phân tán trong điều kiện chiến tranh, phù hợp với kịch bản Thụy Điển từng chuẩn bị trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh trước nguy cơ các căn cứ không quân bị tấn công.

Ngoài ra, Gripen có thể mang nhiều loại vũ khí tiêu chuẩn NATO, trong đó có các tên lửa không đối không IRIS-T, AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM và Meteor.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thêm 3 khu định cư ở Ukraine
Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thêm 3 khu định cư ở Ukraine

VOV.VN - Ngày 30/6, Nga tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm 3 khu định cư ở miền đông và đông nam Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng của họ đã tấn công một trung tâm liên lạc vệ tinh Dubna ở tỉnh Moscow.

Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thêm 3 khu định cư ở Ukraine

Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thêm 3 khu định cư ở Ukraine

VOV.VN - Ngày 30/6, Nga tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm 3 khu định cư ở miền đông và đông nam Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng của họ đã tấn công một trung tâm liên lạc vệ tinh Dubna ở tỉnh Moscow.

Ukraine tuyên bố lần thứ 2 tập kích trạm vệ tinh Dubna của Nga
Ukraine tuyên bố lần thứ 2 tập kích trạm vệ tinh Dubna của Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này ngày 30/6 đã tiến hành cuộc tập kích lần thứ hai nhằm vào trung tâm thông tin vệ tinh Dubna ở vùng Moscow, trong bối cảnh Kiev gia tăng các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng quân sự sâu trong lãnh thổ Nga.

Ukraine tuyên bố lần thứ 2 tập kích trạm vệ tinh Dubna của Nga

Ukraine tuyên bố lần thứ 2 tập kích trạm vệ tinh Dubna của Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này ngày 30/6 đã tiến hành cuộc tập kích lần thứ hai nhằm vào trung tâm thông tin vệ tinh Dubna ở vùng Moscow, trong bối cảnh Kiev gia tăng các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng quân sự sâu trong lãnh thổ Nga.

Ukraine điều chỉnh chiến thuật sử dụng tên lửa Flamingo
Ukraine điều chỉnh chiến thuật sử dụng tên lửa Flamingo

VOV.VN - Ukraine đã điều chỉnh chiến thuật sử dụng tên lửa Flamingo. Thay vì tập trung tấn công các mục tiêu tại miền Nam nước Nga và Bán đảo Crimea, các cuộc tấn công đã chuyển sâu hơn vào lãnh thổ Nga, đặc biệt nhằm vào các cơ sở nằm dọc hai con sông lớn là Volga và Kama.

Ukraine điều chỉnh chiến thuật sử dụng tên lửa Flamingo

Ukraine điều chỉnh chiến thuật sử dụng tên lửa Flamingo

VOV.VN - Ukraine đã điều chỉnh chiến thuật sử dụng tên lửa Flamingo. Thay vì tập trung tấn công các mục tiêu tại miền Nam nước Nga và Bán đảo Crimea, các cuộc tấn công đã chuyển sâu hơn vào lãnh thổ Nga, đặc biệt nhằm vào các cơ sở nằm dọc hai con sông lớn là Volga và Kama.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ