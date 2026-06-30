Ukraine tuyên bố lần thứ 2 tập kích trạm vệ tinh Dubna của Nga

Phát biểu trên Telegram, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Trung tâm thông tin vệ tinh Dubna ở vùng Moscow, cách biên giới Ukraine hơn 500 km.

Theo ông Zelensky, cơ sở này được Nga sử dụng để thực hiện hoạt động trinh sát và điều phối các chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần cơ sở Dubna trở thành mục tiêu của các cuộc tập kích do Ukraine tiến hành. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cũng xác nhận địa điểm này đã bị tấn công.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm, trong thời gian gần đây, quân đội nước này đã tiến hành các đòn đánh nhằm vào 4 trung tâm thông tin vệ tinh khác của Nga tại các vùng Moscow và Vladimir.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Zelensky tuần trước thông báo đã phê duyệt một chiến dịch kéo dài 40 ngày, nhằm gia tăng sức ép buộc Nga chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine, vốn đã bước sang năm thứ năm.

Trong những tháng gần đây, Ukraine liên tục mở rộng các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự, năng lượng và hậu cần của Nga. Theo Kiev, chiến dịch này nhằm làm suy giảm năng lực hậu cần và tác chiến của Moscow, đồng thời đã góp phần gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại một số khu vực của Nga.