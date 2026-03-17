Ukraine sắp nhận hệ thống phòng không có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga

Ngày 16/3, Trưởng bộ phận truyền thông của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết Ukraine có thể sớm nhận được hệ thống phòng không SAMP/T NG do Pháp cung cấp. Nếu được chuyển giao, hệ thống này sẽ giúp Ukraine tăng cường đáng kể năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo, qua đó củng cố mạng lưới phòng không nhiều lớp của nước này và tạo thêm lựa chọn thay thế quan trọng bên cạnh các hệ thống phương Tây hiện có.

Theo ông Ihnat, năng lực này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Nga đang sử dụng nhiều loại tên lửa đạn đạo khác nhau trong các cuộc tập kích vào Ukraine.

Hệ thống phòng không SAMP/T NG. Ảnh: Road Map

Theo trang Defense Express, hệ thống phòng không SAMP/T NG có thể đánh chặn các mục tiêu như tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa siêu vượt âm phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal của Nga hay tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 do Triều Tiên thiết kế. Đây đều là các loại vũ khí bay theo quỹ đạo đạn đạo hoặc bán đạn đạo, khiến việc đánh chặn trở nên đặc biệt khó khăn đối với các hệ thống phòng không.

Ông Ihnat nhấn mạnh, Kiev hoan nghênh sự hỗ trợ của Pháp trong bối cảnh Ukraine vẫn đang đối mặt với hạn chế về nguồn cung tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không phương Tây hiện có. Việc đa dạng hóa các nền tảng phòng không sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ hệ thống đơn lẻ nào.

Theo ông Ihnat, việc tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa là yếu tố then chốt trong bối cảnh Nga tiếp tục sử dụng nhiều loại vũ khí tấn công tốc độ cao. Các hệ thống có khả năng đánh chặn mục tiêu đạn đạo sẽ giúp Ukraine nâng cao đáng kể năng lực bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và các đô thị.