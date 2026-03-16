Ukraine tấn công trung tâm trung chuyển dầu mỏ tại vùng Krasnodar của Nga

Thứ Hai, 06:17, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine được cho là đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào trạm bơm dầu Tikhoretsk tại vùng Krasnodar của Nga trong đêm 15/3, theo thông tin từ các kênh Telegram của Nga.

Cơ sở này nằm gần Biển Đen và được xem là một trong những trung tâm logistics dầu mỏ lớn nhất ở miền Nam nước Nga. Khu vực này thuộc một tổ hợp trung chuyển dầu quy mô lớn, bao gồm kho chứa và bến cảng chuyên xử lý nhiên liệu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga.

ukraine tan cong trung tam trung chuyen dau mo tai vung krasnodar cua nga hinh anh 1
UAV Ukraine tấn công một nhà máy lọc dầu ở miền Nam nước Nga. Ảnh: Reuters

Hình ảnh và video do người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những cột lửa lớn bốc lên từ khu vực được cho là trạm bơm dầu. Tuy nhiên, tờ Kyiv Independent cho biết hiện chưa thể xác minh độc lập các thông tin liên quan đến vụ việc.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin chính thức về mức độ thiệt hại cũng như mục tiêu cụ thể của cuộc tấn công được cho là nhắm vào cơ sở này.

Vụ tấn công diễn ra chỉ ba ngày sau khi Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của chính trạm bơm dầu này, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn.

Trong thời gian qua, Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp của Nga cũng như tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, chủ yếu sử dụng các loại máy bay không người lái do nước này tự phát triển.

Cuộc tấn công mới được cho là diễn ra trong bối cảnh Kiev gia tăng chiến dịch nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga, nguồn thu quan trọng giúp Moscow duy trì chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine.

Trước đó một ngày, Ukraine cũng tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu khác tại vùng Krasnodar, đánh trúng nhà máy lọc dầu Afipsky và gây ra một vụ cháy lớn, theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Giang Bùi/VOV.VN
Tin liên quan

UAV ồ ạt tấn công, phòng không Nga đánh chặn hàng chục thiết bị bay gần Moscow
VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong hai ngày 14 - 15/3, lực lượng phòng không đã bắn hạ hàng trăm UAV trên toàn lãnh thổ, riêng Moscow ghi hơn 50 UAV bị đánh chặn khi cố tiếp cận khu vực này.

Thời điểm tổ chức vòng đàm phán Mỹ-Nga-Ukraine tiếp theo chưa được xác định
VOV.VN - Trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên thực địa, thời điểm tổ chức vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Nga, Ukraine và Mỹ về giải quyết xung đột hiện vẫn chưa được xác định.

