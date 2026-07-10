Séc sẽ không tham gia gói viện trợ 70 tỷ euro dành cho Ukraine

Theo tuyên bố của Hội nghị tại Ankara, các đồng minh NATO cam kết viện trợ 70 tỷ euro cho Ukraine vào năm 2026 và duy trì mức viện trợ ít nhất ở mức tương đương vào năm 2027. Gói viện trợ với con số cụ thể này nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine có thể lập kế hoạch sản xuất và đảm bảo nguồn cung dài hạn trong tương lai.

Thủ tướng Séc Andrej Babiš. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giời, Thủ tướng Babiš khẳng định, mỗi quốc gia thành viên NATO sẽ tự quyết định mức độ tham gia vào gói viện trợ này. Séc không xem gói viện trợ 70 tỷ euro là nghĩa vụ bắt buộc mà mỗi nước phải thực hiện theo công thức chung và sẽ không tham gia vào gói này. Theo ông Babis, điều quan trọng là cần tập trung vào việc phát triển các giải pháp châu Âu cùng các dự án chung nhằm tăng cường phòng thủ chống lại tên lửa đạn đạo, đặc biệt sau những bài học từ các xung đột ở Ukraine và Iran.

Thủ tướng Babis cho biết thêm, dù không tham gia gói viện trợ quân sự lớn của NATO, Séc sẽ đóng góp một lần duy nhất một khoản nhỏ vào gói “Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine” nhằm cung cấp vũ khí của Mỹ cho Kiev.

Trước đó, sau khi lên nắm quyền từ cuối năm 2025, Chính phủ của Thủ tướng Babiš đã cam kết chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm việc không đóng góp vào Sáng kiến do Séc dẫn đầu nhằm cung cấp đạn dược cho Kiev, cũng như từ chối bảo lãnh cho khoản vay 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine.

Theo giới phân tích, dù Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định, Hội nghị tại Ankara đã tạo ra tinh thần đoàn kết mạnh mẽ và các nhà lãnh đạo tái khẳng định hỗ trợ Ukraine là yếu tố trung tâm của an ninh châu Âu và xuyên Đại Tây Dương, tuy nhiên tuyên bố của Thủ tướng Babiš cho thấy sự chia rẽ giữa các quốc gia thành viên NATO có ưu tiên và nguồn lực khác nhau trong hoạt động viện trợ Kiev. Điều này có thể sẽ đặt ra thách thức đối với Liên minh quân sự này nhằm duy trì sự đồng thuận thực chất và công bằng trong việc hiện thực hóa các cam kết đối với Ukraine trong thời gian tới.