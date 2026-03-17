Ukraine tiến hành loạt đòn đánh nhằm “làm suy giảm năng lực tấn công của Nga"

Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, trong đêm 16/3, các đơn vị Ukraine đã tiến hành loạt đòn đánh nhằm “làm suy giảm năng lực tấn công của lực lượng Nga”. Cụ thể, một hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1 của Nga đã bị tấn công tại khu vực Korobkino thuộc vùng Luhansk do Nga kiểm soát. Một hệ thống Tor khác cũng bị đánh trúng gần khu vực Balashivka ở vùng Zaporizhzhia.

Ngoài ra, một trạm radar thuộc hệ thống phòng không S-300 được cho là đã bị hư hại tại khu vực Chervonyi ở vùng Donetsk.

Lực lượng vũ trang Ukraine tấn công các hệ thống phòng không và sở chỉ huy của Nga tại các vùng lãnh thổ bị kiểm soát.

Không chỉ nhắm vào các hệ thống phòng không, lực lượng Ukraine còn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các sở chỉ huy của quân đội Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các đòn đánh đã được ghi nhận tại các điểm chỉ huy và quan sát ở khu vực Stepne thuộc vùng Donetsk và Bahate thuộc vùng Zaporizhzhia.

Phía Ukraine cho biết mức độ thiệt hại cụ thể cũng như tổn thất của Nga hiện vẫn đang được xác minh. “Các hoạt động chiến đấu vẫn đang tiếp diễn”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nêu rõ.

Những ngày gần đây, lực lượng Ukraine liên tiếp tuyên bố tấn công các mục tiêu quân sự của Nga tại các khu vực do Moscow kiểm soát. Theo phía Kiev, các đòn tấn công trước đó đã nhằm vào các trạm radar Protivnik, Parol và một bệ phóng của hệ thống phòng không S-400 Triumf tại bán đảo Crimea. Ngoài ra, lực lượng đặc nhiệm Ukraine cũng cho biết đã tấn công các hệ thống tên lửa Iskander mà Nga được cho là chuẩn bị sử dụng để phóng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine.

Một số nguồn tin quân sự Ukraine còn cho biết tên lửa Flamingo của nước này đã đánh trúng một trong những kho đạn lớn của quân đội Nga.