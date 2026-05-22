Ukraine tuyên bố tấn công thêm một nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga

Động thái này được xem là đòn tấn công tầm xa mới nhất nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ chiến lược của Moscow. Theo ông Zelensky, mục tiêu của cuộc tấn công là nhà máy lọc dầu Syzran, nằm cách biên giới Ukraine hơn 800 km bên trong lãnh thổ Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine đã đăng tải trên mạng xã hội một đoạn video ghi lại hiện trường sau vụ việc.

Hiện chưa thể xác minh độc lập đoạn video cũng như thông tin về vụ tấn công. Thống đốc vùng Samara của Nga, ông Vyacheslav Fedorishchev, cho biết 2 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại Syzran, song không đề cập tới nhà máy lọc dầu.

Trong khi đó, hãng tin Astra của Nga đưa tin các máy bay không người lái Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Syzran thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí Rosneft.

Trong thời gian gần đây, Ukraine đã mở rộng đáng kể năng lực tấn công tầm trung và tầm xa, triển khai các công nghệ tên lửa và UAV do nước này tự phát triển để đối phó với chiến dịch của Nga. Các loại vũ khí và công nghệ quân sự của Ukraine hiện cũng bắt đầu nhận được sự quan tâm từ nhiều quốc gia khác, trong khi ở giai đoạn đầu xung đột, Kiev từng phụ thuộc lớn vào viện trợ quân sự nước ngoài.

Ông Zelensky cho biết trước đó một ngày, UAV Ukraine cũng đã tấn công một nhà máy lọc dầu khác của Nga, trong bối cảnh các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ - nguồn tài chính quan trọng phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow gần như diễn ra hàng ngày.

“Nhìn chung, kế hoạch tấn công tầm xa của chúng tôi trong tháng 5 đang được triển khai gần như đầy đủ”, ông Zelenskyy viết trên mạng xã hội tối 20/5. Theo ông: “Các mục tiêu trọng yếu là các nhà máy lọc dầu, cơ sở lưu trữ và những hạ tầng khác gắn liền với nguồn thu từ dầu mỏ của Nga”.