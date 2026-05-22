Ukraine tuyên bố tấn công thêm một nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga

Thứ Sáu, 07:11, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/5 cho biết các máy bay không người lái của Kiev đã tấn công thêm một nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, gây ra hỏa hoạn và tạo nên những cột khói đen dày đặc.

Động thái này được xem là đòn tấn công tầm xa mới nhất nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ chiến lược của Moscow. Theo ông Zelensky, mục tiêu của cuộc tấn công là nhà máy lọc dầu Syzran, nằm cách biên giới Ukraine hơn 800 km bên trong lãnh thổ Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine đã đăng tải trên mạng xã hội một đoạn video ghi lại hiện trường sau vụ việc.

ukraine tuyen bo tan cong them mot nha may loc dau sau trong lanh tho nga hinh anh 1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Hiện chưa thể xác minh độc lập đoạn video cũng như thông tin về vụ tấn công. Thống đốc vùng Samara của Nga, ông Vyacheslav Fedorishchev, cho biết 2 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại Syzran, song không đề cập tới nhà máy lọc dầu.

Trong khi đó, hãng tin Astra của Nga đưa tin các máy bay không người lái Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Syzran thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí  Rosneft.

Trong thời gian gần đây, Ukraine đã mở rộng đáng kể năng lực tấn công tầm trung và tầm xa, triển khai các công nghệ tên lửa và UAV do nước này tự phát triển để đối phó với chiến dịch của Nga. Các loại vũ khí và công nghệ quân sự của Ukraine hiện cũng bắt đầu nhận được sự quan tâm từ nhiều quốc gia khác, trong khi ở giai đoạn đầu xung đột, Kiev từng phụ thuộc lớn vào viện trợ quân sự nước ngoài.

Ông Zelensky cho biết trước đó một ngày, UAV Ukraine cũng đã tấn công một nhà máy lọc dầu khác của Nga, trong bối cảnh các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ - nguồn tài chính quan trọng phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow gần như diễn ra hàng ngày.

“Nhìn chung, kế hoạch tấn công tầm xa của chúng tôi trong tháng 5 đang được triển khai gần như đầy đủ”, ông Zelenskyy viết trên mạng xã hội tối 20/5. Theo ông: “Các mục tiêu trọng yếu là các nhà máy lọc dầu, cơ sở lưu trữ và những hạ tầng khác gắn liền với nguồn thu từ dầu mỏ của Nga”.

Nga giáng đòn quyết định tại Kursk, chơi "canh bạc" tất tay với Ukaine

VOV.VN - Sau nhiều tháng chiếm giữ vùng lãnh thổ rộng lớn ở tỉnh Kursk của Nga sau cuộc đột kích táo bạo vào mùa hè năm nay, Tổng thống Zelensky cho biết, lực lượng Ukraine đang giao tranh với 50.000 binh sỹ Nga tại vùng biên giới này. Việc triển khai nguồn lực lớn như vậy cho thấy Moscow đang chơi "canh bạc" tất tay với Ukraine.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: AP
Tag: Tổng thống Ukraine Ukraine tấn công Nga xung đột Ukraine tấn công tầm xa nhà máy lọc dầu Nga
Đức đề xuất tư cách thành viên “liên kết” EU cho Ukraine
VOV.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa đề xuất trao cho Ukraine một vai trò trực tiếp trong các cấu trúc của Liên minh châu Âu, xem đó như bước trung gian hướng tới tư cách thành viên EU, điều mà ông cho rằng có thể giúp tạo thuận lợi cho thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay.

Nga giảm tốc giữa lúc Ukraine tăng đòn phản kích: Cục diện đang đảo chiều?
VOV.VN - Sau nhiều tháng giao tranh căng thẳng trên toàn tuyến chiến sự dài hơn 1.000 km, các diễn biến gần đây cho thấy nhịp độ tiến công của Nga đang chậm lại trong khi Ukraine gia tăng các đòn phản kích cả ở tiền tuyến lẫn chiều sâu chiến lược.

Ukraine tích hợp ống phóng rocket lên UAV tự sát
VOV.VN - Sau những thành công trong việc làm chủ bầu trời bằng thiết bị không người lái, quân đội Ukraine tiếp tục khiến giới chuyên gia quân sự bất ngờ khi cải tiến các dòng drone tự sát tầm xa thành bệ phóng rocket mini, chủ động săn lùng và chế áp các hệ thống phòng không nằm sâu trong hậu phương Nga.

