Ukraine tích hợp ống phóng rocket lên UAV tự sát

Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (USF) vừa công bố loạt video ghi lại cảnh các dòng drone cánh cố định được trang bị tới 8 quả rocket không điều khiển chia đều cho hai cụm ống phóng dưới cánh. Đoạn phim từ camera gắn trên drone cho thấy các cặp rocket liên tục phóng ra nối đuôi nhau lao xuống mục tiêu mặt đất.

Hình ảnh cho thấy tên lửa được phóng ra từ cánh của UAV Ukraine hướng về phía căn cứ hải quân của Nga. Ảnh: Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine

Một trong số các cuộc tập kích này đã được Trung tâm Độc lập số 1 thuộc USF thực hiện nhắm vào một căn cứ hải quân thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga tại bán đảo Crimea. Không dừng lại ở đó, những chiếc drone độc đáo này còn được tung vào các khu vực rừng núi và cánh đồng ở sâu phía sau chiến tuyến để chế áp các tổ đội súng máy và tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) của Nga.

Lữ đoàn 414 do ông Robert Brovdi chỉ huy tiết lộ rằng một số đòn tập kích bằng rocket được thực hiện ở "chiều sâu tác chiến lên tới 500km" - khoảng cách tương đương từ biên giới Ukraine tới thủ đô Moscow của Nga.

Điều đáng nói là việc phóng rocket không làm mất đi bản chất của một vũ khí tự sát của UAV Ukraine. Phía Ukraine xác nhận sau khi trút hết loạt rocket để oanh tạc các mục tiêu phụ hoặc dọn đường, chiếc drone vẫn giữ nguyên đầu đạn nặng tới 60 kg để lao thẳng vào mục tiêu chiến lược chính ban đầu.

Video ghi lại cảnh Ukraine oanh tạc phòng không Nga bằng máy bay không người lái tích hợp phóng rocket di động. Nguồn: Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine.

Việc tích hợp rocket giá rẻ lên máy bay không người lái tầm xa mang lại cho Kiev một phương thức tác chiến cực kỳ hiệu quả mà không cần mạo hiểm trực thăng tấn công hay chiến đấu cơ đắt đỏ. Những loại rocket không điều khiển như dòng S-8 của Ukraine hay Nga có chi phí rất rẻ, chỉ vài nghìn USD mỗi quả.

Trong khi đó, một chiếc drone cánh cố định có giá vài chục nghìn USD có thể dùng số rocket này để vô hiệu hóa các mối đe dọa bám đuôi, trước khi dùng đầu đạn chính để phá hủy các khí tài có giá trị cao gấp nhiều lần.

Dù các đơn vị tác chiến Ukraine không công bố chính xác danh tính loại drone được sử dụng, các chuyên gia tình báo nguồn mở nhận định thiết kế của chiếc drone xuất hiện trong video rất giống với dòng FP-1 hoặc FP-2 do hãng Fire Point của Ukraine sản xuất. Đây là những mẫu drone có khả năng bay xa gần 1.600km, mang theo đầu đạn 60kg và có giá thành dao động từ 50.000 đến 55.000 USD mỗi chiếc.