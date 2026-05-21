  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Ukraine tích hợp ống phóng rocket lên UAV tự sát

Thứ Năm, 11:15, 21/05/2026
VOV.VN - Sau những thành công trong việc làm chủ bầu trời bằng thiết bị không người lái, quân đội Ukraine tiếp tục khiến giới chuyên gia quân sự bất ngờ khi cải tiến các dòng drone tự sát tầm xa thành bệ phóng rocket mini, chủ động săn lùng và chế áp các hệ thống phòng không nằm sâu trong hậu phương Nga.

Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (USF) vừa công bố loạt video ghi lại cảnh các dòng drone cánh cố định được trang bị tới 8 quả rocket không điều khiển chia đều cho hai cụm ống phóng dưới cánh. Đoạn phim từ camera gắn trên drone cho thấy các cặp rocket liên tục phóng ra nối đuôi nhau lao xuống mục tiêu mặt đất.

Hình ảnh cho thấy tên lửa được phóng ra từ cánh của UAV Ukraine hướng về phía căn cứ hải quân của Nga. Ảnh: Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine

Một trong số các cuộc tập kích này đã được Trung tâm Độc lập số 1 thuộc USF thực hiện nhắm vào một căn cứ hải quân thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga tại bán đảo Crimea. Không dừng lại ở đó, những chiếc drone độc đáo này còn được tung vào các khu vực rừng núi và cánh đồng ở sâu phía sau chiến tuyến để chế áp các tổ đội súng máy và tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) của Nga.

Lữ đoàn 414 do ông Robert Brovdi chỉ huy tiết lộ rằng một số đòn tập kích bằng rocket được thực hiện ở "chiều sâu tác chiến lên tới 500km" - khoảng cách tương đương từ biên giới Ukraine tới thủ đô Moscow của Nga.

Điều đáng nói là việc phóng rocket không làm mất đi bản chất của một vũ khí tự sát của UAV Ukraine. Phía Ukraine xác nhận sau khi trút hết loạt rocket để oanh tạc các mục tiêu phụ hoặc dọn đường, chiếc drone vẫn giữ nguyên đầu đạn nặng tới 60 kg để lao thẳng vào mục tiêu chiến lược chính ban đầu.

Video ghi lại cảnh Ukraine oanh tạc phòng không Nga bằng máy bay không người lái tích hợp phóng rocket di động. Nguồn: Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine. 

Việc tích hợp rocket giá rẻ lên máy bay không người lái tầm xa mang lại cho Kiev một phương thức tác chiến cực kỳ hiệu quả mà không cần mạo hiểm trực thăng tấn công hay chiến đấu cơ đắt đỏ. Những loại rocket không điều khiển như dòng S-8 của Ukraine hay Nga có chi phí rất rẻ, chỉ vài nghìn USD mỗi quả.

Trong khi đó, một chiếc drone cánh cố định có giá vài chục nghìn USD có thể dùng số rocket này để vô hiệu hóa các mối đe dọa bám đuôi, trước khi dùng đầu đạn chính để phá hủy các khí tài có giá trị cao gấp nhiều lần.

Dù các đơn vị tác chiến Ukraine không công bố chính xác danh tính loại drone được sử dụng, các chuyên gia tình báo nguồn mở nhận định thiết kế của chiếc drone xuất hiện trong video rất giống với dòng FP-1 hoặc FP-2 do hãng Fire Point của Ukraine sản xuất. Đây là những mẫu drone có khả năng bay xa gần 1.600km, mang theo đầu đạn 60kg và có giá thành dao động từ 50.000 đến 55.000 USD mỗi chiếc.

Giang Bùi/VOV.VN
VOV.VN - Chính phủ Anh mới đây đã quyết định nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt mới nhằm vào dầu mỏ Nga trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh do căng thẳng tại eo biển Hormuz.

VOV.VN - Chính phủ Anh mới đây đã quyết định nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt mới nhằm vào dầu mỏ Nga trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh do căng thẳng tại eo biển Hormuz.

VOV.VN - Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 18/5 tuyên bố lực lượng nước này đã đẩy lùi quân Nga khỏi thị trấn Stepnohirsk thuộc tỉnh Zaporizhzhia, khu vực được đánh giá có ý nghĩa chiến thuật quan trọng ở miền Nam Ukraine.

VOV.VN - Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 18/5 tuyên bố lực lượng nước này đã đẩy lùi quân Nga khỏi thị trấn Stepnohirsk thuộc tỉnh Zaporizhzhia, khu vực được đánh giá có ý nghĩa chiến thuật quan trọng ở miền Nam Ukraine.

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong ngày 5/5, trong đó hai bên thảo luận về vấn đề Iran, quan hệ song phương và xung đột tại Ukraine.

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong ngày 5/5, trong đó hai bên thảo luận về vấn đề Iran, quan hệ song phương và xung đột tại Ukraine.

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/5 cáo buộc Nga đang tìm cách kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cân nhắc khả năng mở các chiến dịch quân sự mới nhằm vào miền Bắc Ukraine hoặc trực tiếp tấn công một quốc gia thành viên NATO từ lãnh thổ Belarus.

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/5 cáo buộc Nga đang tìm cách kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cân nhắc khả năng mở các chiến dịch quân sự mới nhằm vào miền Bắc Ukraine hoặc trực tiếp tấn công một quốc gia thành viên NATO từ lãnh thổ Belarus.

VOV.VN - Tướng Ahmad Vahidi, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 20/5 cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào nhằm vào Iran sẽ đối mặt với đòn trả đũa tàn khốc.

VOV.VN - Tướng Ahmad Vahidi, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 20/5 cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào nhằm vào Iran sẽ đối mặt với đòn trả đũa tàn khốc.

