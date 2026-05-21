Đức đề xuất tư cách thành viên “liên kết” EU cho Ukraine

Thứ Năm, 17:58, 21/05/2026
VOV.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa đề xuất trao cho Ukraine một vai trò trực tiếp trong các cấu trúc của Liên minh châu Âu, xem đó như bước trung gian hướng tới tư cách thành viên EU, điều mà ông cho rằng có thể giúp tạo thuận lợi cho thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay.

Trong một bức thư gửi các nhà lãnh đạo EU, Thủ tướng Đức Merz đề xuất Ukraine có thể được cấp quy chế “thành viên liên kết” mới, cho phép các quan chức Ukraine tham gia các hội nghị thượng đỉnh và các cuộc họp cấp bộ trưởng của EU - nhưng không được bỏ phiếu trong các hoạt động đó.

Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) và Thủ tướng Đức Merz tại Berlin. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Đức cũng đề xuất các thành viên EU đưa ra “cam kết chính trị” về việc áp dụng điều khoản hỗ trợ lẫn nhau của khối đối với Ukraine, nhằm tạo ra một bảo đảm an ninh đáng kể cho Kiev.

Các nhà phân tích cho rằng một lộ trình rõ ràng để gia nhập EU có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tổng thống Volodymyr Zelensky bởi điều này có thể giúp ông Zelensky thuyết phục người dân Ukraine chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai, nhất là trong trường hợp Kiev không thể giành lại toàn bộ lãnh thổ hoặc không được gia nhập NATO.

Tuy nhiên, các quan chức châu Âu cho rằng việc Ukraine đạt được tư cách thành viên đầy đủ trong khối trong vài năm tới là điều không thực tế, mặc dù mốc thời gian năm 2027 đã được đề cập trong kế hoạch hòa bình 20 điểm được thảo luận giữa Mỹ, Ukraine và Nga.

Đề xuất của Thủ tướng Friedrich Merz được xem là nỗ lực tìm kiếm một hướng đi trung dung giữa việc thúc đẩy Ukraine gia nhập nhanh chóng Liên minh châu Âu và duy trì vị thế hiện tại của Kiev với tư cách quốc gia ứng cử viên trong giai đoạn đầu của tiến trình này.

“Đề xuất của tôi phản ánh hoàn cảnh đặc thù của Ukraine, một quốc gia đang trong chiến tranh. Điều này sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra, như một phần của giải pháp hòa bình thông qua thương lượng”, ông Friedrich Merz viết, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là điều “rất cần thiết không chỉ đối với an ninh của Ukraine mà còn đối với an ninh của toàn châu Âu”.

Quy trình gia nhập Liên minh châu Âu thường kéo dài và mang nặng tính thủ tục hành chính, bao gồm các cuộc đàm phán chi tiết cùng hàng loạt cải cách pháp lý nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về dân chủ và kinh tế của khối. Bên cạnh đó, việc gia nhập EU đòi hỏi sự đồng thuận và phê chuẩn của toàn bộ 27 quốc gia thành viên, khiến tiến trình này có thể đối mặt với nhiều trở ngại đáng kể.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch  
Nguồn: Reuters
Tag: Ukraine xin gia nhập Liên minh châu Âu EU thành viên liên kết Đức đề xuất về Ukraine Đức hỗ trợ Ukraine
Thủ tướng đắc cử Hungary đặt điều kiện với Ukraine trong tiến trình gia nhập EU
VOV.VN - Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar mới đây cho biết, Budapest chỉ đồng ý mở các cuộc đàm phán gia nhập EU nếu Kiev mở rộng thêm quyền lợi cho cộng đồng thiểu số người Hungary tại Ukraine.

8 nước Bắc Âu-Baltic ủng hộ Ukraine gia nhập EU và NATO
VOV.VN - Tại Estonia, các bộ trưởng ngoại giao của tám nước Bắc Âu-Baltic (NB8) đã tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ việc gia nhập Liên minh châu Âu và NATO của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của Ukraine đối với an ninh và tương lai của châu Âu.

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% lên ô tô nhập khẩu từ EU
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 1/5 cho biết ông sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với xe hơi và xe tải từ Liên minh châu Âu (EU) lên 25% vào tuần tới - một động thái có thể gây chấn động nền kinh tế thế giới vào thời điểm mong manh.

Nga và Ukraine triệt hạ cơ sở sản xuất UAV của nhau, diệt drone từ “trứng nước”
VOV.VN - Trong cuộc xung đột vũ trang ác liệt giữa Nga và Ukraine, hai bên tham chiến đã chuyển từ chỗ chỉ triển khai hệ thống phòng chống UAV thụ động sang chủ động tìm diệt các cơ sở sản xuất UAV của đối phương, nhằm ngăn ngừa UAV ngay từ đầu.

