UNICEF: Ấn Độ là 1 trong 3 quốc gia có niềm tin vaccine cao nhất

Đây là khẳng định của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) trong báo cáo “Tình hình Trẻ em Thế giới 2023: Tiêm chủng cho mọi trẻ em”. Báo cáo cho rằng: “Tiêm chủng là một trong những câu chuyện thành công đáng chú ý nhất của nhân loại, cho phép trẻ em sống khỏe mạnh và đóng góp cho xã hội.

Một em bé tại khu ổ chuột Dharavi, thành phố Mumbai, bang Maharashtra, Ấn Độ được tiêm vaccine ngừa bệnh sởi. Ảnh ANI.

Tiêm chủng cho trẻ cuối cùng là một dấu hiệu quan trọng của sự công bằng, mang lại lợi ích không chỉ cho trẻ mà còn cho cả cộng đồng. Tiêm chủng định kỳ giúp hệ thống y tế có thể chuẩn bị tốt nhất trong việc ngăn chặn các đại dịch trong tương lai và giảm tỷ lệ mắc bệnh cũng như tử vong.”

Dựa trên các dữ liệu do Dự án Niềm tin Vaccine do trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh Luân-đôn (London) thu thập, báo cáo cho thấy nhận thức phổ biến về tầm quan trọng của vaccine đối với trẻ em được củng cố hoặc cải thiện ở Trung Quốc, Ấn Độ và Mê-hi-cô (Mexico) trong tổng số 55 quốc gia được nghiên cứu.

Trong khi đó, niềm tin về vaccine có sự suy giảm ở hơn một phần ba số quốc gia được nghiên cứu, như ở Hàn Quốc, Papua New Guinea, Ghana, Senegal và Nhật Bản sau khi đại dịch bắt đầu. Báo cáo cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng của việc do dự tiêm vaccine do các yếu tố như tiếp cận thông tin sai lệch và suy giảm niềm tin vào hiệu quả của vaccine.

UNICEF cho biết sự suy giảm niềm tin vào vaccine trên toàn cầu diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em giảm mạnh nhất trong 30 năm qua, một hệ quả của đại dịch COVID-19. Đại dịch đã làm gián đoạn việc tiêm chủng cho trẻ em ở hầu hết mọi nơi, đặc biệt là do nhu cầu cao đối với hệ thống y tế, nguồn lực tiêm chủng chuyển sang tiêm chủng Covid-19, tình trạng thiếu nhân viên y tế và các biện pháp cách ly tại nhà. Báo cáo của UNICEF cho biết có tổng cộng 67 triệu trẻ em không được tiêm chủng từ năm 2019 đến năm 2021./.