Ủy ban châu Âu công bố gói hỗ trợ hơn 1 tỷ euro cho công cuộc tái thiết Ukraine

Truyền thông đưa tin, sáng kiến ​​này được triển khai với sự hợp tác của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu, cung cấp các nguồn tài chính quan trọng để hỗ trợ các hoạt động tái thiết, ổn định ngành năng lượng và tài trợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là ở các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc xung đột.

Khoản tài trợ này là một phần của nỗ lực quốc tế mạnh mẽ, bao gồm một thỏa thuận riêng trị giá 3,39 tỷ USD giữa chính phủ Ukraine và Ngân hàng Thế giới.

Quân đội Ukraine trên chiến trường. Ảnh: Reuters

Gói hỗ trợ đó bao gồm khoản vay chính sách phát triển trị giá 1,04 tỷ USD, trong đó 500 triệu USD được Vương quốc Anh bảo lãnh và 540 triệu USD được Nhật Bản bảo lãnh, cùng với 2,35 tỷ USD tài trợ không hoàn lại từ Quỹ Đầu tư nước ngoài FORTIS Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố khối này đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để giúp đỡ các thành phố và thị trấn ở Ukraine trong công cuộc tái thiết, hỗ trợ khả năng phục hồi của ngành năng lượng và tài trợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là ở các khu vực tiền tuyến. Bà nhấn mạnh việc đầu tư vào Ukraine chính là đầu tư vào tương lai của châu Âu.

Hội nghị thượng đỉnh kéo dài trong hai ngày tại Gdańsk tập trung mạnh vào các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột, đặc biệt nhắm vào hỗ trợ vấn đề năng lượng, cơ sở hạ tầng trọng yếu và hậu cần.

Đoàn đại biểu Ukraine do Thủ tướng nước này dẫn đầu, dự kiến ​​sẽ nỗ lực đạt được khoảng 160 thỏa thuận quốc tế với tổng giá trị hơn 10 tỷ euro (11,37 tỷ USD) trong suốt quá trình tham dự sự kiện này.

Đây là diễn đàn thường niên được tổ chức lần đầu tại Thụy Sĩ vào năm 2022 và sau đó tiếp tục được thực hiện ở Vương quốc Anh, Đức và Italy trong những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị tái thiết Ukraine ở Gdańsk, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi đàm phán ngay lập tức để chấm dứt xung đột. Ông cũng nhấn mạnh rằng sự ủng hộ của Đức dành cho Ukraine vẫn là một cam kết kiên định bất chấp xung đột tiếp tục leo thang.