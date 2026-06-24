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Hungary tạm dừng xem xét đơn xin gia nhập EU của Ukraine

Thứ Tư, 05:26, 24/06/2026
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VOV.VN - Truyền thông châu Âu đưa tin, các nhà ngoại giao EU cho biết Hungary đã trì hoãn một bước thủ tục quan trọng cần thiết để thúc đẩy quá trình xin gia nhập EU của Ukraine và Moldova.

Ukraine và Moldova đã đạt được cột mốc quan trọng trên con đường gia nhập khối EU khi vào ngày 15/6, các nước thành viên EU nhất trí thông qua, việc mở chương đàm phán chính thức đầu tiên cho cả hai quốc gia này. Các nhà lãnh đạo hai nước hy vọng các tiến trình gia nhập sẽ diễn ra thuận lợi sau khi các bên đã có động thái cởi mở cho việc gia nhập EU.

hungary tam dung xem xet don xin gia nhap eu cua ukraine hinh anh 1
Ảnh minh họa theo politico.

Tuy nhiên, việc này tiếp tục gặp rủi ro khi ngày 23/6, Hungary phản đối việc gửi thư cho Hội đồng và Ủy ban châu Âu, thay mặt cho 27 quốc gia thành viên của khối nêu rõ lập trường chung của các quốc gia này, trong khi trước đó Hungary là quốc gia duy nhất phản đối động thái này dưới thời cựu thủ tướng Viktor Orban. Việc này vốn cần sự chấp thuận nhất trí từ tất cả 27 quốc gia thành viên và sẽ được thảo luận lại vào tuần tới. Người phát ngôn của Phái đoàn thường trực Hungary tại Brussels đã không trả lời yêu cầu bình luận. Động thái này phù hợp với lập trường lạnh nhạt của Thủ tướng Péter Magyar đối với việc Ukraine gia nhập EU.

Mặc dù Thủ tướng Magyar không phản đối việc mở cụm liên minh đầu tiên cho Ukraine, nhưng chính phủ Hungary vẫn kiên quyết xóa bỏ cụm từ “càng sớm càng tốt” liên quan đến tư cách thành viên EU của Ukraine khỏi kết luận bằng văn bản của cuộc họp các nhà lãnh đạo EU tại Brussels tuần trước.

Trong cuộc họp báo diễn ra sau cuộc họp Hội đồng châu Âu tuần trước, Thủ tướng Hungary đã tái khẳng định quan điểm của mình, khi cho rằng không nên thúc đẩy nhanh việc gia nhập của Ukraine vì có thể sẽ gửi thông điệp tiêu cực đến các quốc gia Tây Balkan - đã nỗ lực trong nhiều năm để hướng tới tư cách thành viên của Liên minh châu Âu.

Hải Đăng/VOV-Praha
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